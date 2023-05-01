Yazır Mahallesi’ne Ihlamur Parkı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’ne kazandırılan Ihlamur Parkı’nın açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2009 yılında Selçuklu Belediye Başkanı seçildiği dönemde parkın bulunduğu bölgenin atıl olduğunu hatırlattı. Bugün Yazır Mahallesi’nin Konya’nın değil, Türkiye’nin en modern mahallelerinden birisi haline dönüştüğünü dile getiren Başkan Altay, “Planlamadan kaynaklı elimizde yeşil alan yapacak, spor alanı yapacak onlarca mekan var. Bunları da bir bir yapıyoruz. Gönlümüz çok rahat çünkü görevi devrettiğimiz Ahmet Pekyatırmacı kardeşimiz çıtayı daha yükseğe çıkarmak için çok büyük gayret içerisinde. Selçuklu’ya tüm yaptıklarından dolayı değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.