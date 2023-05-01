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Yazır Mahallesi’ne Ihlamur Parkı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Yazır Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ihlamur Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

04:00 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ihlamur Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ihlamur Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’ne kazandırılan Ihlamur Parkı’nın açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2009 yılında Selçuklu Belediye Başkanı seçildiği dönemde parkın bulunduğu bölgenin atıl olduğunu hatırlattı. Bugün Yazır Mahallesi’nin Konya’nın değil, Türkiye’nin en modern mahallelerinden birisi haline dönüştüğünü dile getiren Başkan Altay, “Planlamadan kaynaklı elimizde yeşil alan yapacak, spor alanı yapacak onlarca mekan var. Bunları da bir bir yapıyoruz. Gönlümüz çok rahat çünkü görevi devrettiğimiz Ahmet Pekyatırmacı kardeşimiz çıtayı daha yükseğe çıkarmak için çok büyük gayret içerisinde. Selçuklu’ya tüm yaptıklarından dolayı değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HİZMET ETME GURURU

Ihlamur Parkı’nda düzenlenen açılış programında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, her gittiği yerde açılışlar, temel atma programları yapıyor. Konya’mızın 31 ilçesine durmadan, yorulmadan, yılmadan hizmet üretiyor. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Konya’mıza hizmet etmek, bizler için büyük mutluluk ve gurur kaynağı” dedi.

Yoğun ilgi gören açılış programının ardından parkta çocuk şenliği düzenlendi. Çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, hediyeler ve çizgi film karakteri Niloya eşliğinde gönüllerince eğlendi.



#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Ihlamur Parkı
#Açılış
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