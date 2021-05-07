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YDS sonuçları açıklandı

18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-YDS/1 sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi İHA
YDS sonuçları açıklandı
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ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün'ün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "18 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-YDS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek" ifadelerine yer verdi.

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