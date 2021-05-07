YDS sonuçları açıklandı

Bakan Selçuk canlı yayında açıkladı: Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ikinci dönemde liselerde tek sınav yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararın söz konusu olmadığını da ifade etti.