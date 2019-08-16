Yedek subay ve yedek astsubay alım tarihleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı silah altına alınacak askerlerle ilgili duyurunun yayımlandığını açıkladı.
Bakanlığın resmi Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda, "Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır." ifadesine yer verildi.
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Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.https://t.co/twRi0XKsxm#MSB #TSK
Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.https://t.co/twRi0XKsxm#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2019