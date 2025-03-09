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Yedi il için çığ uyarısı

Yedi il için çığ uyarısı

22:489/03/2025, Sunday
AA
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Doğuda bazı iller için çığ uyarısı yapılarak vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Doğuda bazı iller için çığ uyarısı yapılarak vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Erzurum Valiliği, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine yer vererek bölgeye ilişkin kritik bir uyarıda bulundu. Valilikte yapılan açıklamada, bölge genelinde, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu aktarılarak, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ uyarısı yapıldı.

Erzurum Valiliğinin açıklamasında, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, Erzurum'da gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis beklendiği bildirildi.

Bölge genelinde, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



#Çığ
#Doğu Anadolu Bölgesi
#Erzurum
#Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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