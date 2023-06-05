Yedi ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado’da, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada “İsveç NATO’ya üye olacak söz veriyorum” dedi. Bu söz ifadesi bana Türkiye’de Erdoğan’ı devirmek için muhalefete destek sözü veren Biden’i hatırlattı. Biden FETÖ kanalıyla muhalefetin lideri Kılıçdaroğlu’na Başkan Erdoğan’ı devirmesi için destek verirken Kılıçdaroğlu’ndan İsveç’i NATO’ya alma sözünü aldı mı? Kılıçdaroğlu da Biden’e ‘Sana söz İsveç’i NATO’ya törenle alacağız’ dedi mi? Yoksa ileri