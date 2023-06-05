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Yedi ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı yakalandı. Örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı ve gizli haberleşme programını kullandığı belirlendi.

11:33 . 5/06/2023 Pazartesi
AA
FETÖ operasyonu

FETÖ operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.


Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 12, örgütün gizli haberleşme programını kullandığı tespit edilen 7 kişi olmak üzere 19 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Ankara, Karaman, Niğde, Van ve Aksaray olmak üzere 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bir zanlının ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.






#FETÖ/PDY
#Fetullahçı Terör Örgütü
#Konya
#mahrem
#operasyon
#Türk Silahlı Kuvvetleri
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