Yedi yıl önce, yedi yıl sonra…

Tamer Korkmaz









15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasının yedinci yıldönümündeyiz.

ABD & NATO , bu askeri darbe teşebbüsünü GLADIO örgütü FETÖ eliyle gerçekleştirdi.

İncirlik Üssü, Fetullahçı darbecilere yardım ve yataklık yaptı; CIA ajanları darbe gecesinde sahadaydı.

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Washington & Pennsylvania Hattı’nda planlanan 15 Temmuz hain darbesinin “Bir Numarası” Amerikan devletinin himayesindeki “Gizli Kardinal” Fetullah Gülen’dir.

Eğer, darbe başarılı olsaydı; ABD vatanımızı işgal edecekti.

İlk elde, binlerce masum vatandaşımız FETÖ tarafından infaz edilecekti! İnfaz listelerinde yer almayanlar ise hapislerde çürütüleceklerdi!

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Neticede, ne oldu?

“Made in NATO” Gladio’nun içerideki Derin Görevli Amerikancı Çocukları, 15 Temmuz’da başaramadılar !

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Aziz milletimizin ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde; hain darbe girişimi püskürtüldü, çökertildi, yerle bir edildi.

15 Temmuz’da şehit düşen vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Darbenin önlenmesi, Türkiye’nin bağımsızlık sürecindeki dönüm noktasıdır.

En kritik, en hayati kilometre taşıdır.

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Türkiye, 1 Mart 2003 tezkeresinin TBMM’de reddedilmesinden itibaren; ABD ile içerideki açık veya gizli tüm işbirlikçilerine karşı mukavemet etmeye başladı.

Ankara, ilerleyen yıllarda başta Washington olmak üzere Batılı başkentlerin yörüngesinden çıkmayı başardı.

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15 Temmuz 2016’da “Yurtta Sulh” adlı FETÖ cuntasının giriştiği darbenin berhava edilmesi…

İşte bu Batıcı boyunduruktan kurtulmanın, bir anlamda taçlandırılmasıdır.

Darbenin başarısızlığa uğraması; ABD’nin, AB’nin ve içerideki bütün işbirlikçi aparatlarının derin planlarını parçaladı.

SAVUNURKEN İTİRAF ETMİŞ OLDU

15 Temmuz günü, İstanbul-Büyükada’da Splendid Otel’deki gizli toplantıda “darbeden fal tutan” isimlerden CIA bağlantılı Henry Barkey , 2017’nin Şubat’ında şöyle demişti:

“Türkiye ile NATO arasındaki asıl problem, 15 Temmuz’un ardından 100’den fazla general ve amiralin Türk Ordusu’ndan atılmasıdır.

Ordu ile ilişiği kesilenler, ABD’ye yakın ve NATO’ya inanan komutanlardı.

Onların yerlerine gelen subayların milliyetçi tavırda olduklarını görüyoruz.

Bu durum, Türkiye ile NATO’nun ilişkilerin açısından tehlikelidir…”

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Henry Barkey’in darbecilere koltuk çıkan bu sözleri...

15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsünün ardında ABD’nin yer aldığının ve TSK’daki FETÖ cuntasının da NATO’nun lokomotifi Amerika’nın emrinde olduğunun bir nevi itirafıdır.

SİYASİ PLANLARI DA TUTMADI

15 Temmuz’dan bu yana geçen yedi senelik süre zarfında, Ankara defalarca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesini istedi.

Washington sayısız belge ve kanıta rağmen Locaefendi Gülen’in iadesine yanaşmadı!

Teröristbaşı Fetullah’ın yanısıra ülkesindeki tüm FETÖ mensuplarını itina ile himaye etmeyi sürdürdü, halen daha sürdürüyor.

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Amerikan devleti, FETÖ’nün askeri darbesi üzerinden başaramadığını Türkiye’deki seçimler marifetiyle yapmayı denedi!

Bunun bir anlamda “işaret fişeği” sayılan beyanı; Joe Biden’ın ABD Başkanı seçilmeden yaklaşık bir sene önce (Aralık 2019’da) bir TV söyleşisindeki sözlerinde bulmak mümkündür.

Biden, orada “ Türkiye’deki muhalefete iktidar! ” vadediyordu!

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Türkiye’deki 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde muhalefet cephesini temsil eden “Millet İttifakı” ABD ve de AB’nin büyük desteği ile girdiği seçimleri kaybedince…

Batılı devletlerin derin siyasi planları bir kez daha yattı!

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Şayet, 14 ve 28 Mayıs 2023’teki seçimleri “Millet İttifakı” ile onun “Cumhurbaşkanı Adayı” kazanmış olsaydı…

Türkiye’miz, NATO/ABD tarafından aşamalı olarak işgal edilecekti!

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İşte bu “siyasi kamuflajlı” işgal planlarının da berhava olmasıyla birlikte, Sömürgeci Batı Cephesi Türkiye’deki en hayati yenilgilerinden birini daha aldı.

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2016’dan 2023’e kadarki yedi yıllık süreçte yaşanan ve atlatılan tüm badireler, Türkiye’nin bağımsızlığını perçinledi.

Ne de olsa; Türkiye Yüzyılındayız!



