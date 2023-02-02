Yediemin otoparkına çekilen araçlarını bir daha bulamadılar

İstanbul Zeytinburnu'da iki sürücü araçlarını almak için yediemin otoparkında gittiklerinde araçlarının otoparkta olmadığını öğrendi. İki aydır otopark otopark araçlarını arayan iki sürücü, emniyete gittiklerinde ise daha ilginç bir olayla karşılaştı.





Sabah gazetesinin haberine göre, Evli ve 3 çocuk babası dekorasyon ve tadilat işleriyle uğraşan 56 yaşındaki Bayram Erol'un iddiasına göre Erol'un yaklaşık 2 yıl önce otomobili yaklaşık 10 bin lira tutan borcundan dolayı bağlandı. Bayram Erol iki ay önce borcun tamamını Maliye'ye ödeyerek aracını yediemin otoparkından almak istedi.





Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Bayram Erol'a, Trafik Büro Amirliğindeki görevli kadın polis, "Aracın yediemin otoparkında git al" dedi. Bayram Erol otoparka gittiğinde ise oradaki görevli, "Böyle bir araç bizde yok" cevabını verdi. Bayram Erol bunun üzerine tekrar Zeytinburnu Emniyetine gitti.





105 ARAÇ KAYIP





Emniyetteki görevli polis, "Sizinle birlikte tam 105 araç kayıp. Biz de bu araçların bulunabilmesi için mahkemeye verdik" deyince ben de 'Ne olacak şimdi? Bu araç benim üzerime kayıtlı' dedim. Polis de bana, 'Hiçbir malumatım yok. Bekleyeceksin' dedi. Ben de 'Mahkemeye vermeye gerek var mı?' diye sordum.





Polis bu defa bana, 'Biz verdik. İkinci kez vermeye gerek yok' diye konuştu. Bu araçlar şimdi ne olmuştur? diye bir kez daha sorunca polis, "Araştırıyoruz. Ya parçaladılar ya sattılar' diye cevap verdi" dedi.





İlçede otopark otopark araştırma yaptığını, ancak aracını bulamadığını sözlerine ekleyen Bayram Erol, aracının 2009 model olduğunu bugünkü değerinin 200 bin lirayı bulduğunu söyledi.

İKİ AYDIR ARIYORUM





Aynı ilçede oturan 3 çocuk babası Selami Şengelir'in de (68) yaklaşık 1.5 yıl önce trafik kontrolünde aracı bağlanmıştı. Boya ve dekorasyon işleri yapan Şengelir'in arabasının muayenesi geçince yediemin otoparkına çekildi. Aracın muayene ücretini ödemek ve yeni fenni muayenesini yaptırmak isteyen Selami Şengelir, otoparka gittiğinde aracının olmadığını gördü.



