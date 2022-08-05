Yediiklim Yayınevi baskınında yeni gelişme: MASAK devreye girdi

KPSS soruları sızdırıldı iddiası üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) denetçilerinin ÖSYM'deki incelemeleri de üçüncü gününde. Denetçiler ÖSYM Test Araştırma Merkezi çalışanların ifadelerine başvuruyor. Ayrıca milyonlarca adayın kaderini belirleyecek soruların yer aldığı havuz da inceleme altında.

MASAK DA DEVREYE GİRDİ

Soruşturmada MASAK da devreye girdi. Yediiklim Yayınevi yönetici ve uzmanları ile ÖSYM çalışanlarının banka hesap hareketleri inceleniyor. Para transferi olup olmadığı araştırılıyor.

CEVAP ANAHTARLARI İNCELENİYOR

Sızdırıldığı iddia edilen 20 soruya doğru yanıt veren adaylar da mercek altında. Soruların sızdırıldığı iddia edilen Yediiklim Yayınevi'nde yapılan aramalarda, eğitim gören öğrencilerin listesi çıkarıldı. Liste halen incelemelerin devam ettiği ÖSYM'nin Bilkent'teki yerleşkesine gönderildi. Sınava giren öğrencilerin iddialara konu olan 20 soruya verdiği yanıtlar inceleniyor.

REKLAM

Devam eden incelemelere ilişkin DDK Başkanı Yunus Arıncı'dan da yeni bir açıklama geldi.

Arıncı, "Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır" dedi.

Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Arıncı, "Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ÖSYM'NİN KOZMİK ODASI İNCELENİYOR

Denetçiler ÖSYM Test Araştırma Merkezi çalışanların ifadelerine başvuruyor. Ayrıca milyonlarca adayın kaderini belirleyecek soruların yer aldığı havuz da inceleme altında.

"Kozmik oda" olarak adlandırılan merkeze giriş çıkışlar kısıtlı. Merkezde yer alan bilgisayar da dışarıya tamamen kapalı bir sistemi içeriyor. İçeriye cep telefonu ya da depolama aracı sokmak da yasak.

REKLAM

Bu nedenle DDK denetimi sonrasında burada yer alan soruların ne olacağı da merak konusu. DDK müfettişlerince incelenen soruların deşifre olduğu belirtiliyor. Yüzbinlerce sorunun tamamen silinerek yeniden hazırlanmasının gerekebileceği ifade ediliyor.

GÜNDEM Yediiklim Yayınevi’nin tanıtım afişindeki Bakan Soylu fotoğrafı sahte çıktı