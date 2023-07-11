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Yedikule Hisarı’nda kamp ateşi yandı

Fatih Belediyesi’nin Yedikule Hisarı’nda düzenlediği Aile Çadır Kampı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

04:00 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’da, Aile Çadır Kampı etkinliğine katılarak kamp ateşini yaktı. Yedikule Hisarı’nın tarihi atmosferinde gerçekleşen etkinlik, aileler ve çocuklar için keyifli bir günün yaşanmasına imkan sağladı. Başkan, konuşması esnasında Yedikule Hisarı’nın tarihine ve önemine vurgu yaptı. Konuşmanın ardından Başkan Turan, katılımcılarla birlikte voleybol oynadı. Başkan Turan’ın etkinliğe bizzat katılması güzel bir sürpriz oldu. Halkla iç içe geçirdiği bu günün ardından, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


#Yedikule Hisarı
#Fatih Belediyesi
#kamp
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