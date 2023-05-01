Yedili Masa’daki FETÖ izleri: Kamudan ihraç edilen FETÖ’cülerin CHP’deki ‘açık bileti’

Yıllarca paralel örgütlenme ile gizlice başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sinsice sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türkiye'de Aralık 2013'te o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen operasyon, FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı yürüttüğü aleni operasyonların başlangıcı olarak kabul edildi.

15 Temmuz 2016’da ordu ve polisin içine sızan kripto elemanları ile hain bir darbe girimişine kalkışan ihanet örgütü, darbe kalkışması sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamudan temizlenmeye başladı.

FETÖ temizliğine CHP muhalefeti

Türkiye’nin bekasını tehdit eden FETÖ’ye karşı yürütülen mücadelenin karşısında duran en büyük engel ise yine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu.

FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KHK’lar kamudan ihraç edilenlerin mağdur olduğunu savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geriye dönüş sözü vererek FETÖ’cülerin aleni desteğini aldı.

Her konuşmasında KHK’lar ile temizlenen FETÖ’cüleri görevlerine iade edeceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde de FETÖ’cülerden ciddi destek gördü.

Kılıçdaroğlu 2021 yılında Çorum’da yaptığı bir konuşmasında "Sözüm söz, bütün bu adaletsizlikleri düzelteceğim. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim." demişti. Kılıçdaroğlu, Samsun'da KHK ile ihraç edilen bir kişinin "Somut bir şeyler duymak istiyoruz" sözlerine "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." cevabını vermişti.

15 Temmuz direnişi ve sonrasında KHK’lar ile Türkiye üzerindeki gücünü kaybeden FETÖ’ye umut olan Kılıçdaroğlu’nun, terör örgütleriyle ilişkisi, irtibatı veya bağı nedeniyle kamudaki görevinden uzaklaştırılanlara geri dönüş sözü, etkisini 14 Mayıs seçimlerindeki yedili koalisyonun aday listelerinde de gösterdi.

Kamudan temizlenen FETÖ sızıntılarına dönüş umudu: Semih Balaban

CHP'de 5'inci sıra Manisa milletvekili adayı olarak listede yer alan partinin Manisa İl Başkanı Semih Balaban, 15 Temmuz sonrasında kamu görevinden el çektirilen KHK’lılara bayraktarlık yapması ile biliniyor.

Balaban her fırsatta FETÖ'cülerin suçsuz olduğunu ve haksız yere görevlerinden alındığını savunuyor. 2021 yılında katıldığı bir organizasyonda açıklamalarda bulunan Balaban, FETÖ'cülere desteğini ilan etmişti.

Balaban şu ifadeleri kullanmıştı;

Özellikle 15 Temmuz bahane edilerek esas 20 Temmuz’da bu ülkede sivil bir darbe gerçekleştirildi. Binlerce insan suçsuz bir şekilde görevlerinden alındı. Açlığa mahkum edildi. Biz bunun farkındayız. CHP olarak her zaman kim nerede bir mağduriyet yaşıyorsa onun yanındayız. KHK ile haksız yere atılan arkadaşlarımızın siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın yanındayız. Mücadelemizi Millet İttifakı’nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz.









FETÖ’cülere devlete yeniden sızmak için CHP'den güvence veren son isim olan Balaban, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak skandal sözlerini savunmuştu. Balaban, "Bir kez daha belirtiyorum ki yaptığım açıklamamdaki sözlerimin sonuna kadar arkasındayım" demişti.

FETÖ iltisaklıların YouTube üzerinden yayın yaptıkları KHKtv adlı Youtube kanalına da katılmayı ihmal etmeyen Balaban, 15 Temmuz sonra FETÖ'nün sızıntılarınn kamudan temizlenmesi için çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler'i hedef aldı.

Firari FETÖ’cüden destek çağrısı

CHP’li Balaban verdiği sözde ‘mücadele’ ile en büyük desteği yine FETÖ ve destekçilerinden gördü. Yurt dışında kaçak yaşayan FETÖ firarisi Emre Uslu, Balaban’ın açıklamalarını takdir ederek açık açık destek çağrısında bulundu.

Uslu, Twitter hesabından Balaban’ın KHK’lar ile ilgili açıklamasını alıntılayarak "Ey KHKlilar size sahip çıkan böylesi siyasetçilere siz de sahip çıkın yalnız bırakmayın" mesajını paylaştı.

FETÖ’nün yayın organlarından Samanyoluhaber de, KHK’lılara yaptığı bayraktarlığı haberleştirerek Balaban’ın sözlerine destek verdi.

Darbe girişimi sonrası Bahçeli’yi hedefe koydu

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 2017’de Manisa’daki Cumhuriyet Halk Partisi il kongresinde başkanlığa seçilen Balaban, yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ağır sözlerle hedef almıştı.

FETÖ’nün paralel yapı oluşturarak devleti ele geçirmeye çalıştığı dönemde gerçekleştirilen 7 Haziran seçimlerinde CHP ile ittifak kurmayı reddeden MHP’yi AK Parti’yi kurtarmakla suçlayan Balaban, ‘Hadsiz adam’ diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakarete varan eleştirilerde bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve meşru hükümetin yanında yer alarak FETÖ ile mücadeleye açık destek veren Bahçeli’ye ‘katil arıyorsan aynaya bak’ diyerek hakaret eden Balaban’ın FETÖ ile topyekün mücadele edilen bir dönemde ihanet örgütünün karşısında yer alan MHP ve lideri Devlet Bahçeli’ye neden bu kadar kinlendiği ise merak konusu olmuştu.

Balaban'ın Bahçeli hakkındaki sözlerine tepki gösteren MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kula Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.



