Gündem Yeğen Gülen tutuklandı
ANKARA

Yeğen Gülen tutuklandı

MİT operasyonu ile Afrika’dan Türkiye’ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen, 4 günlük sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yeğen Gülen, örgütün gizli yapılanmasıyla FETÖ elebaşısı arasındaki bağlantıyı sağlıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeğen Gülen tutuklandı
Selahaddin Gülen

ABDULLAH SARİCA

MİT’in paketleyerek Türkiye’ye getirdiği FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen, “örgüt yöneticiliği” suçundan tutuklandı. FETÖ’nün yurt dışındaki okulunda öğretmen olarak görev yapan FETÖ’cü Selahaddin Gülen’in örgütün tepe yöneticileriyle irtibatlı olduğu tespit edildi. Gülen, FETÖ’nün gizli yapılanmaları ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen arasındaki irtibatı sağlıyordu.

Selahaddin Gülen
Selahaddin Gülen

FETÖ üyesi Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
GÜNDEM
FETÖ üyesi Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

4 GÜN SORGULANDI

  • FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen, Afrika’da gerçekleştirilen MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilmişti. Ankara Başsavcılığı, Gülen hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan soruşturma başlattı. Bu kapsamda 4 gün boyunca Ankara TEM’de sorgusu yapıldı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Gülen, soruşturma savcısına ifade verdi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Gülen, “örgüt yöneticiliği” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülen’in örgütün yurt dışı yapılanması içinde yer aldığı, örgüt ile iltisaklı okulda öğretmen olarak görev yaptığı belirtildi. Örgütün tepe yönetimiyle birebir irtibatlı olduğu ifade edilen Gülen’in ByLock kullanıcısı olduğu kaydedildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in cezası belli oldu
GÜNDEM
FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in cezası belli oldu

CİNSEL İSTİSMARDAN SORUŞTURMA

FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında Erzurum’da “çocuğun cinsel istismarı” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Gülen, örgüt elebaşının talimatı ve örgütün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçarken, firari olduğu tespit edilen Gülen için yakalama kararı çıkartılmıştı.

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