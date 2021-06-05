Yeğen Gülen tutuklandı

ABDULLAH SARİCA

MİT’in paketleyerek Türkiye’ye getirdiği FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen, “örgüt yöneticiliği” suçundan tutuklandı. FETÖ’nün yurt dışındaki okulunda öğretmen olarak görev yapan FETÖ’cü Selahaddin Gülen’in örgütün tepe yöneticileriyle irtibatlı olduğu tespit edildi. Gülen, FETÖ’nün gizli yapılanmaları ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen arasındaki irtibatı sağlıyordu.

Selahaddin Gülen

GÜNDEM FETÖ üyesi Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

4 GÜN SORGULANDI

FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen, Afrika’da gerçekleştirilen MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilmişti. Ankara Başsavcılığı, Gülen hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan soruşturma başlattı. Bu kapsamda 4 gün boyunca Ankara TEM’de sorgusu yapıldı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Gülen, soruşturma savcısına ifade verdi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Gülen, “örgüt yöneticiliği” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülen’in örgütün yurt dışı yapılanması içinde yer aldığı, örgüt ile iltisaklı okulda öğretmen olarak görev yaptığı belirtildi. Örgütün tepe yönetimiyle birebir irtibatlı olduğu ifade edilen Gülen’in ByLock kullanıcısı olduğu kaydedildi.

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CİNSEL İSTİSMARDAN SORUŞTURMA

FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında Erzurum’da “çocuğun cinsel istismarı” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Gülen, örgüt elebaşının talimatı ve örgütün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçarken, firari olduğu tespit edilen Gülen için yakalama kararı çıkartılmıştı.