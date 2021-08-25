Gündem Yeğen Gülenden savunma yok
ANKARA

Yeğen Gülen’den savunma yok

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen, “örgüt yöneticiliği” suçundan yargılandığı davada savunma yapmadı. Mahkeme, Gülen’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yeğen Gülen’den savunma yok
Selahaddin Gülen

ABDULLAH SARİCA

MİT operasyonuyla Kenya’dan Türkiye’ye getirilen Selahaddin Gülen’in yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan yeğen Gülen, savunma yapmadı. Baronun atadığı avukatı kabul etmediğini belirten Gülen, savunmasını ailesinin tutacağı avukatla birlikte yapacağını kaydetti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Gülen’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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FETÖ BAĞINI ANLATTILAR

  • Mahkemenin dünkü duruşmasında 10 tanık dinlendi. Selahaddin Gülen’in örgütle bağını anlatan tanıklar, “Örgüt evinde kalan Selahaddin Gülen ‘Osman’ kod adını kullanıyordu. Örgüt içinde bölge talebe mesulü görevi yapıyordu. Ayrıca askeri öğrencilerin örgüt abiliğini yapıyordu” gibi beyanlarda bulundu.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ankara Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Gülen’in 22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. İddianamede, Gülen’in FETÖ/PDY’nin sözde ülke sorumluları arasında yer aldığı ve bununla beraber birçok isimle akrabalık bağı olduğu vurgulanmıştı. Gülen’in örgütün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı belirtilirken, yapılan HTS kaydı ve ByLock incelemesinde de örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu vurgulanmıştı. Selahaddin Gülen, ifadesinde çok sayıda mahrem imamın ismini vermiş, örgütteki görevini ve eylemlerini anlatmıştı.

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