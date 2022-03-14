Yemen şehitlerinin izini süren tarihçiden Türk Şehitlik Anıtı'na saldırıya tepki

Birinci Dünya Savaşı'ndaki seferberlik sırasında, Osmanlı coğrafyasından gençlerin silah altına alınmasıyla Anadolu'dan giden askerlerle Yemenli mücahitler, buradaki cephelerde omuz omuza görev yaptı, şehit düştü.

Yemen'deki Türk varlığının ve eski Osmanlı kışlalarının bulunduğu bölgede yapılan, 2011'de de resmi bir ziyaret için Yemen'e giden dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından açılan şehitlik anıtı, Yemen topraklarında hayatını kaybeden "Mehmetçik"in hatırasını yaşatıyor.

Husiler tarafından, Sana'daki Türk Şehitlik Anıtı'nın bir iş makinesiyle yıkılmaya çalışılmasını, Yemen üzerinde çalışma yapan ve Birinci Dünya Savaşı'nda burada şehit olan Osmanlı askerlerini araştıran Türk tarihçi Yahya Yeşilyurt değerlendirdi.

Yemen tarihi yıkılıyor

Tarihçi Doç. Dr. Yeşilyurt, Türk Şehitlik Anıtı'nı, sözde siyasi saikleri bahane ederek yıkmaya teşebbüs etmenin aynı zamanda Yemen tarihini de yıkmaya çalışmak olduğunu belirtti.

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Anıtın, orada Yemen'in siyasi bağımsızlığına gölge düşürmekten ziyade İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman ve Rus emperyalizmlerine karşı tarihi bir duruşun da simgesi olduğuna dikkati çeken Yeşilyurt, şunları söyledi:

"Bu abideyi yıkmaya teşebbüs etmek, kadim Yemen misafirperverliğine yakışmadı. Yemen'e barış geldiğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha nice abideler yapabilecek kudrette olduğunu da bildirmek gerekir. Husilerin bu davranışı, Türkiye'de milyonlarca insanın kalbini kırdığı gibi bunun Yemenlilere de saygısızlık olduğu unutulmamalıdır."

"Bu gayri ahlaki hareket bizleri derinden yaraladı"

Türkiye-Yemen ilişkilerinin politik çıkmazlara hapsedilemeyeceğini vurgulayan Yeşilyurt, Birinci Dünya Harbi'nde, Türk askeri ve Yemenli mücahitlerin omuz omuza Seyit İdrisi gibi iç düşmanlarla çarpışmışken, aynı zamanda İngilizlere karşı da mücadele verdiklerini anlattı.

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Yeşilyurt, "Bugün orada gayrimeşru Husi otoritesi, şehitliğimize tecavüzkar davranabilir hatta yıkabilirler ama yüz binlerce Türk'ün, Al-Carb'da, Laheç'te, Zuhrah'ta, Luhayya'da, Hudaydah'ta, Babülmendeb'de, Şeyh Said'de, Subar'da, Moha'da, Hacceh'te, Hacile'de, Taiz'de Es-Saile'de, velhasılıkelam Yemen'in her bir karış toprağında metfun olduğu ve bir zamanlar Yemen'i korumak için oralarda terk-i hayat ettikleri gerçeğini yok edemezler. Bu menfur saldırıyı aklıselim ve biraz tarih bilen hiçbir Yemenlinin kabul edeceğini düşünmediğimiz gibi bu gayri ahlaki hareket bizleri de derinden yaraladı." ifadesini kullandı.

'Yemen her daim hatrımızdadır'

Doç. Dr. Yahya Yeşilyurt, 2007 ve 2009'da Yemen'e iki defa ziyarette bulunduğunu, Türk şehitlerinin izini günlerce sürdüğünü dile getirerek, bu ziyaretinde, sembolik de olsa neden bir Türk şehitliğinin bulunmadığını sorguladığını aktardı. 2011'de Anadolu'nun yiğit evlatlarının anısına açılan anıtın, bu eksikliği giderdiğini vurgulayan Yeşilyurt, şunları kaydetti:

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"Hiçbir din, kültür ve toplumda tasvip edilmeyen şehitlik gibi kutsal mekanlara saldırı, hiç şüphesiz bizlerin de kabul edemeyeceği talihsizliktir. Çinli bir işçi anısına Hudaydah-Sana yolundaki abide, Yemen iç savaşında dahi saldırıya uğramamışken, Yemen'in bekası uğruna canlarını veren Mehmetçiklerin anısına yaptırılan bu anıta gerçekleştirilen saldırıyı anlamak mümkün değil. Siyaset ve tarihten anlamadığı aşikar olanlara, Bekiriye Cami'yi, garnizon binasını, bugünkü emniyet binasını ve daha birçok kadim Türk varlığını hatırlatır, bunlara gelebilecek zararların aynı zamanda Yemen'in hafızasına da vurulacak bir darbe olarak görüldüğünü söylemeyi borç biliriz. Yemen Türküleri, Yemen kahvesi ve Yemeniler her daim bizlerin hatırındadır."

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