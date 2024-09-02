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Yeni adli yıl bugün başlıyor: Önemli davalar görülecek

20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi ve 2024-2025 adli yılı bugün itibarıyla başlıyor. Yeni adli yıl, Yargıtay'da düzenlenecek törenle resmen açılacak.

09:48 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:49 - 2/09/2024 Pazartesi
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20 Temmuz 2024 tarihinde başlayan adli tatil, sona erdi.


Bu süreçte adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı.


Ancak diğer davalar için, adli tatilin sona ermesi beklendi.


Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına dahil edilmedi


Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı. Yeni adli yıl, bugün Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.


Ankara'da önemli davalar görülecek


9 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, 30 Eylül'de de eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaların duruşması görülecek.


Halil Umut Meler'e saldırı davası: 2 Ekim'de


FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında dava açılan Kemalettin Özdemir de 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.


MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına ise 2 Ekim'de devam edilecek.




#Yargı
#adli yıl
#Mahkeme
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