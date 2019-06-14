Gündem Generaller hakkında tepki çeken ifadelerde bulunan Murat Alana saldırı
3. SAYFA

​Yeni Akit Genel Müdürü saldırıya uğradı

Generaller hakkında tepki çeken ifadelerde bulunan Murat Alan'a saldırı

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Cuma namazı çıkışı 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Alan hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Alan
Murat Alan

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Cuma namazı saatinde evinin önünde 4 kişi tarafından saldırıya uğradı.

Öğlen saatlerinde cuma namazına gitmek üzere evinden çıkan Murat Alan’a 4 kişi beyzbol sopalarıyla saldırdı. Saldırıda başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Murat Alan, çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alan’ın tedavisi sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, 1 Haziran’da Akit TV’de yayımlanan programda Ali Tarakçı ile tartışması sırasında şu sözleri sarf etmişti: “Bugüne kadar bütün Müslümanları tutup kolundan içeri attınız bir tek FETÖ'yü içeri atmadınız. Sizin o Ergenekoncularınızın da Fethullahçılarınızın da hepsinin Silivri’de, Sincan'da burnundan getiriyoruz. O hizaya gelmeyen omzu çatal bıçak seti apoletli generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu. Askeri Savunma Bakanı'nın arkasına koyuyorsa, sivillerin arkasında saf tutturuyorsa bunu AK Parti iktidarı oturttu."

Bakanlık'tan ve Fahrettin Altun'dan Akit TV'deki ‘eşek gibi’ sözlerine tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Murat Alan’ın Akit TV’deki programda generallere yönelik sarf ettiği ‘Erdoğan’ın arkasında saf tutuyorlar, eşek gibi tutacaklar’ sözlerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Alan'ın sözlerini kınayan açıklamasında 'Bu ifadeleri kullanan kişinin Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzını alarak bu sözleri sarf etmesi ise bir diğer talihsizliktir' dedi.

REKLAM

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Şiddetle kınıyoruz
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Şiddetle kınıyoruz
Göreceğiz

Göreceğiz

​Trump, körfezdeki tankerlere İran'ın saldırdığını öne sürdü.
Son kez 3 aylık tatile çıktılar

Son kez 3 aylık tatile çıktılar

​18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Karnen geldisen niye gelmedin...

'Karnen geldi
sen niye gelmedin...'

​Şehit Eren Bülbül anısına düzenlenen karne boğazları düğümledi.
Erik çekirdeği<br>dayağına tahliye

Erik çekirdeği
dayağına tahliye

Çocuğu feci şekilde dövmüştü, ilk duruşmada çıktı.
Müslümanlar tedirgin

Müslümanlar tedirgin

Almanya'da saldırılar gün geçtikçe artıyor.
12 gün<br>sonra çekiliyor

12 gün
sonra çekiliyor

​6 bin 300 konuta 300 bin kişi başvuruda bulundu.
17 uçak için çağrı

17 uçak için çağrı

Sahipleri tarafından alınmaz ise ihaleyle satılacak.
Direnişin sembolü

Direnişin sembolü

Suriye Genç Milli Takımı eski kalecisi idi.

Polis Akademisi davasında karar

Polis Akademisi davasında karar

Sınav sorularını sızdıran FETÖ'cülere ceza yağdı.
Bab-ı Ali'yi <br>sırtında taşıdı

Bab-ı Ali'yi
sırtında taşıdı

​Yaşar Kemal, Rıfat Ilgaz, Necip Fazıl Kısakürek'i bir de ondan dinleyin.
120 bin<br>dönümü vurdu

120 bin
dönümü vurdu

100 milyon liralık zarar tespit edildi.
Çok az kaldı

Çok az kaldı

Çamlıca TV kulesi inşaatında sona yaklaşıldı.
İşkenceden de<br> yargılanacaklar

İşkenceden de
yargılanacaklar

FETÖ ile mücadelede Ankara'da bir ilk.
20 bin TL'yi aşıyor

20 bin TL'yi aşıyor

Otomobil sahibi yapacak iki büyük indirim avantajı
40 dakikaya inecek

40 dakikaya inecek

​İki ili birbirine bağlayacak hatta sürüş başlıyor.
Can suyu olacak

Can suyu olacak

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.