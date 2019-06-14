Generaller hakkında tepki çeken ifadelerde bulunan Murat Alan'a saldırı

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Cuma namazı saatinde evinin önünde 4 kişi tarafından saldırıya uğradı.

Öğlen saatlerinde cuma namazına gitmek üzere evinden çıkan Murat Alan’a 4 kişi beyzbol sopalarıyla saldırdı. Saldırıda başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Murat Alan, çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alan’ın tedavisi sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, 1 Haziran’da Akit TV’de yayımlanan programda Ali Tarakçı ile tartışması sırasında şu sözleri sarf etmişti: “Bugüne kadar bütün Müslümanları tutup kolundan içeri attınız bir tek FETÖ'yü içeri atmadınız. Sizin o Ergenekoncularınızın da Fethullahçılarınızın da hepsinin Silivri’de, Sincan'da burnundan getiriyoruz. O hizaya gelmeyen omzu çatal bıçak seti apoletli generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu. Askeri Savunma Bakanı'nın arkasına koyuyorsa, sivillerin arkasında saf tutturuyorsa bunu AK Parti iktidarı oturttu."

Bakanlık'tan ve Fahrettin Altun'dan Akit TV'deki ‘eşek gibi’ sözlerine tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Murat Alan’ın Akit TV’deki programda generallere yönelik sarf ettiği ‘Erdoğan’ın arkasında saf tutuyorlar, eşek gibi tutacaklar’ sözlerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Alan'ın sözlerini kınayan açıklamasında 'Bu ifadeleri kullanan kişinin Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzını alarak bu sözleri sarf etmesi ise bir diğer talihsizliktir' dedi.

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