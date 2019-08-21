Gündem Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Demireli öldüren damadına 37,5 yıl hapis
İSTANBUL

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Demirel'i öldüren damadına 37,5 yıl hapis

Kayınpederi Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldüren damadı Cemil Karanfil 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA DHA
Cemil Karanfil
Cemil Karanfil

İstanbul Başakşehir'de kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı gerekçesiyle 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu karar İstinaf Mahkemesince bozulan sanık Cemil Karanfil, yeniden 37 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Tuncay Aslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bozma kararını okudu. Kararda, mağdur Esma Karanfil'in yaralanmasının niteliğine göre sanığına uygulanan "öldürmeye teşebbüs" suçundan eksik ceza tayini verildiği" belirtildi.

Katılanların avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

  • Sanık Cemil Karanfil, "Bir diyeceğim yoktur. Benim eşimi öldürmek gibi bir kastım olamaz. Yaralama dahi aklımdan geçmiyordu. Buna ilişkin savunmamı tekrar ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Cemil Karanfil'in maktul Kadir Demirel'i "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, olaydan pişmanlık duyduğunun gözlenmesi ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak, cezasının 25 yıla düşürülmesine hükmetti.

Sanık Cemil Karanfil'in eşi Esma Karanfil'i "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın yargılamadaki iyi hali nedeniyle cezasının 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar verdi.

Böylece Karanfil toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

REKLAM

Önceki karar

Mahkeme heyeti, Cemil Karanfil'e maktul Kadir Demirel'i öldürmekten müebbet hapis cezası vermişti.

Sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, olaydan pişmanlık duyduğunun gözlemlenmesi, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak cezada indirime gidilip sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, sanığın, eşi olan müşteki Esma Karanfil'i bıçakla ağır şekilde hayati bölgelerinden vurarak yaraladığı eylemin, öldürme kastı taşıdığı kanaatine vararak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Sanığa, eylemini olay yerine gelen tanıkların bulunması ve olayın gelişimi itibarıyla tamamlayamaması, bu haliyle eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 15 yıl hapis cezası veren heyet, sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, olaydan pişmanlık duyduğunun gözlemlenmesi, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak cezada indirime gidilip Kadir Demirel'i 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine 29 Mayıs'ta giden gazeteci Kadir Demirel'in, damadı Cemil Karanfil ile tartıştığı, kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil'in yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederini öldürdüğü, araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı kaydedilmişti.

Sanık Karanfil hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Ahlaki değerleri bitiren başarı

Ahlaki değerleri bitiren başarı

Üç ayda 600 milyon dolar kazandı!
Harekata destek

Harekata destek

Süryaniler, Fırat'ın doğusunda güvenlik istiyor.
Canlı bombanın yakalanma anı

Canlı bombanın yakalanma anı

Şanlıurfa'daki operasyonun görüntüleri çıktı.
Dağlar teröristlerden temizlendi

Dağlar teröristlerden temizlendi

​Jandarma Genel Komutanı Çetin'den flaş açıklama.
Kafa karıştıran<br> sahte paralar

Kafa karıştıran
sahte paralar

Tamamının neredeyse 100 TL olması dikkat çekti.
5 kez sildi<br>karakolluk oldu

5 kez sildi
karakolluk oldu

​Temizlik işçisine onur kırıcı hareket.
1 milyon 349 bin<br>kök ele geçirildi

1 milyon 349 bin
kök ele geçirildi

Diyarbakır'da ​PKK'nın finans kaynağına darbe.
Gelin kavgasında katliam

Gelin kavgasında katliam

3 aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü.
Kız lisesini kül etti

Kız lisesini kül etti

​Taliban'ın ateşe verdiği okul kullanılamaz hale geldi.
Tepki çeken fiyat

Tepki çeken fiyat

50 liralık lahmacundan sonra 80 TL'ye waffle.
Uzlaşma sağlanamadı

Uzlaşma sağlanamadı

Hükümet ile memurlar arasında gelinen son nokta.
Sona doğru

Sona doğru

​Fenerbahçe, Babacar ve kulübüyle anlaştı.
Öğlene dikkat!

Öğlene dikkat!

İstanbul ve bir çok ile son dakika uyarısı.
Aylardır gizlenen<br>hırsızı bekçi yakaladı

Aylardır gizlenen
hırsızı bekçi yakaladı

Çalıştıkları bankadan 30 milyon TL çalarak film gibi bir soyguna imza atmışlardı.
Huzur ve<br>hizmet gelecek

Huzur ve
hizmet gelecek

​Diyarbakır, Mardin ve Van'ın kaynakları artık PKK'ya aktarılamayacak.
Baharat<br>kokulu Zanzibar

Baharat
kokulu Zanzibar

​Tropik adadaki baharat yetiştiricisi Abdullah bahçesini Yeni Şafak'a açtı.
İkili ilişkiler ele alındı

İkili ilişkiler ele alındı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.