Yeni ateşkes teması

Hamas ve İsrail arasında kalıcı bir ateşkes sağlamak için kesilen görüşmelerin yeniden başladığı öğrenildi. Katar’ın arabuluculuğuyla başlatılan görüşmelerde başta esir takası olmak üzere birçok konunun konuşulduğu, asıl önemli olana aşmanın da “İnsani Ara” yerine “Geçici Ateşkes” yapılması olduğu kaydedildi. Görüşmelerin geçici ateşkes şeklinde konuşulsa da daha sonra kalıcı ateşkese döneceği belirtiliyor. Görüşmelerde, Hamas’ın İsrail’in haksız yere tutukladığı tüm Filistinlileri serbest bırakması durumunda, kendilerinin rehine olarak tuttukları MOSSAD ajanları ve askerlerin serbest bırakmayı önerdiği öğrenildi. İsrail’in bu talebi kabul ettiğini belirtmesinin ardından Hamas’ın takas şartlarını konuşmak üzere masaya oturduğu belirtildi. Hamas ile görüşen İsrail’in tüm esirleri aynı anda serbest bıkama önerisini İsrail’in ateşkesi bozabileceği endişesiyle bu aşamada kabul etmediği ileri sürüldü. Hamas’ın rehine ve esirleri belirlenen şartlara ve yere göre parça parça bırakma teklifini İsrail’in kabul ettiği belirtildi.

TEK FİLİSTİN VURGUSU

Görüşmelerde Hamas’ın özellikle Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’den oluşan tek çatı altında bir Filistin Devleti’ne yönelik görüşleri de masaya yatırıldı. İsrail’in bu görüşmelerde direnişçilerin karşısında yer aldığı ve bu konu hakkında olumsuz yanıt verdiği belirtiliyor. Ancak Hamas’ın masada olmazsa olmaz konularının başında bu teklif de yer alıyor.

Gazze için ABD ile çalışıyoruz

Filistin yönetimi, İsrail saldırılarının ardından Gazze'nin nasıl yönetileceğiyle ilgili ABD'li yetkililerle bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bloomberg’e konuşan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, görüşmelerin Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze’yi içeren bağımsız bir Filistin yönetimi kurulması konusunda gerçekleştirildiğini ve Hamas’ın da bu yönetimde yer alabileceğini belirtti. Filistinli üst düzey yetkililer, İsrail’in Hamas’ı tamamen ortadan kaldırma hedeflerinin gerçekçi olmadığını, bunun yerine direniş grubunun yeni bir yönetim yapısına entegre edilebileceğini belirttiler. ABD ve Filistin yönetiminin üzerinde anlaştığı üç maddenin; Gazze’nin İsrail tarafından yeniden işgal edilmemesi, tampon bölge kurularak Gazze topraklarının küçültülmemesi ve Filistinlilerin Gazze’den sürülmemesi olduğu belirtildi. ABD’de görüşmeleri doğrulayarak Gazze Planı üzerinde Ramallah’ta birlikte çalıştıklarını aktardı.







