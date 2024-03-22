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Yeni AYM Başkanı Özkaya

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı’na Kadir Özkaya seçildi. Başkan dahil 15 üyesi olan AYM üyelerinden 9'unun oyunu alan Özkaya, ilk turda yeni başkan oldu.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 03:01 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kadir Özkaya
Kadir Özkaya

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı’na Kadir Özkaya seçildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle dün Yüksek Mahkeme'de başkanlık seçimi yapıldı. Seçimde iki aday yarıştı. Başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan Özkaya, seçimin ilk turunda yeni başkan oldu. Diğer aday Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı.


RAPORTÖRLÜKTEN BAŞKANLIĞA

Kadir Özkaya, 1963'te Mersin Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun olan Özkaya, 1991'de idari yargı hakimliği stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimi olarak göreve başladı. 2005-2011 yılları arasında Anayasa Mahkemesi raportörlüğü, 2011-2014 yılları arasında da Danıştay üyeliği yapan Özkaya, 2014 yılında Danıştay Genel Kurulu’nca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından 2020 yılında yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkan vekilliği ve ikinci bölüm başkanlığına seçilen Özkaya bu görevine 4 Nisan 2020 tarihinde başladı.


İki yıl görevde

Mevzuata göre AYM üyeleri 12 yıllığına göreve atanıyor. Başkanları ise 4 yıl için seçiliyor. Ancak Özkaya’nın görev süresi 2026’da doluyor. Özkaya, bu tarihte görev süresinin dolacak olması nedeniyle 2 yıllığına başkanlık görevini yürütecek. 20 Nisan'da gerçekleşecek görev teslimine kadar başkanlık görevini ise Zühtü Arslan sürdürecek.


#Anayasa Mahkemesi
#başkan
#Kadir Özkaya
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