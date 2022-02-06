​Yeni bir kalkınma devrimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı ile katıldı. İki hafta önce Zonguldak’a planlanan ziyaretin olumsuz hava şartları sebebiyle bugüne ertelendiğini ancak bugün de soğuk algınlığı ve sesindeki kısıklık nedeniyle Zonguldak’a gidemediğini ifade eden Erdoğan, “Nasip değilmiş. Buna rağmen Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri başta olmak üzere şehrimize kazandırdığımız 3 milyar 404 milyon liralık yatırımların resmi açılışını canlı bağlantıyla da olsa gerçekleştirmek istedik” dedi.

Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım, 5 dakikaya düşecek.

KALKINMA DEVRİMİNİN EŞİĞİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

“Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, şehircilikten spora, sanayiden tarıma her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5’e, 10’a katlayan eserlerle donattık. Artık yeni ve daha büyük bir kalkınma devriminin eşiğindeyiz. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak atılımı başlattık. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek inşallah bu hedeflerimize de ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu büyük devrim de öyle kolay ilerlemeyecek, öyle kolay gerçekleşmeyecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı nbağlantıyla meydanda bulunan nvatandaşlara seslendi.

TÜRKİYE DÖNÜM NOKTASINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

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“Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Hep birlikte tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye’ye çıkıyor. Büyük ve güçlü Türkiye demek, müreffeh bir millet ve onun müreffeh bireyleri de demektir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma sözümüz bu hedefin en belirgin sembolüdür. Bu mücadeleyi yürütürken enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz. Zonguldak’tan tüm Türkiye’ye söz veriyoruz. Milletimizin tamamıyla ahitleşiyoruz. Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak, Allah’ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim bu millete sadece siyasetten vefa değil aynı zamanda can borcumuz var.”

Çalışanlarımızı koruyacağız

Çalışanları, hayat pahalılığı altında ezdirmemek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda ciddi iyileştirmeler yaptıklarının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelişmelere göre enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızla çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Doğal gaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık yani neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık. Enerji sektöründe telafisi olmayan çöküşlere yol açmamak için yılbaşından itibaren mümkün olduğu kadar düşük oranlarda artışlara müsaade etmemek mecburiyetinde kaldık. Özellikle elektrik faturalarıyla ilgili şikayetlerin artması üzerine en düşük kademe tarifenin miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır.”

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Erdoğan, külfeti de hep birlikte sırtlayacaklarını vurgulayarak “Ama bu yükün sadece vatandaşımızın özellikle de işçimizin, memurumuzun, emeklimizin, çalışanlarımızın sırtına binmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Müsterih olun. Türkiye’yi son 20 yılda nasıl bir asır ileriye taşıdıysak, bugünkü sorunları, bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. Siyasi kadrolar arasında bunun için gereken inanca, ruha, birikime, pratiğe, kararlılığa tek sahip olan da yine sadece biziz” dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilemeyecek