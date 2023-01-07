Gündem Yeni Cami ibadete açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciyken burada vaaz vermiş
İSTANBUL

Yeni Cami ibadete açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciyken burada vaaz vermiş

İstanbul Eminönü’ndeki 365 yıllık Yeni Cami, uzun bir onarım sürecinin ardından dün ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada “Yeni Cami, öyle bir kenara konulacak cami değil. İmam hatip okulu dördüncü sınıfta okurken bir Kadir Gecesi burada Feyzullah Hocamızla vaaz verdik. Nerelerden nerelere geldik” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Cami ibadete açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciyken burada vaaz vermiş
​İstanbul Eminönü’ndeki 365 yıllık Yeni Cami, uzun bir onarım sürecinin ardından dün ibadete açıldı.

İstanbul Eminönü’ndeki Yeni Cami, 2016’da başlayan yenilenmesinin ardından dün ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlı Padişahı 3. Murad’ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılan Eminönü’ndeki Yeni Cami inşaatının 1665’te Sultan 4. Mehmed’in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlandığını anlattı.

BEDENİ GÜÇLENDİRİLDİ

Erdoğan, caminin restorasyonu hakkında şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 358 senedir milyonlarca kişinin uğrak yeri olan Yeni Cami restorasyonu 2016 yılında başlatılmıştır. Bu kapsamda caminin saçak ve kubbelerindeki 175 ton kurşun değiştirilmiştir. Dış cephesi tamamıyla temizlenmiştir. Beden ve revak duvarları güçlendirilmiştir. Özgün malzemelerle yapılmayan içlik ve dışlıklar da aslına uygun şekilde değiştirilmiştir. Mermer söve, silme, alem ve korkuluklarındaki bozulmalar ve hasarlar giderilmiştir. Tarihi çinilerden kötü durumda olanlar sökülerek sağlamlaştırılmış, çatlak veya parça kaybı olanlar kalem işleriyle tamamlanmıştır. Revak kubbelerindeki kalem işleri restorasyon projesine göre tekrar yapılmıştır.”

DÜNYA MÜSLÜMANLARINI AĞIRLAYACAK

Camide namazını eda ederken zeminde kubbeyi seyrettiğinde yepyeni bir Yeni Cami’nin meydana geldiğini Allah’a hamdederek gördüğünü dile getiren Erdoğan, “Çünkü Yeni Cami, öyle bir kenara konulacak cami değil. Burada benim de hatıram var. İmam hatip okulu dördüncü sınıfta okurken bir Kadir Gecesi burada Feyzullah Hoca’mızla vaaz verdik. Bir vaaz o verdi, arkasından ben devam ettim, bir vaaz da ben verdim. Nerelerden nerelere geldik. Ve Yeni Cami’nin bizde böyle bir hatırası da var” diye konuştu. Erdoğan, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş’un duasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, kurdele kesimi sırasında, “Tüm dünya Müslümanlarını, Yeni Camimiz inşallah hizmette unutulmayacak anılarla inanıyorum ki bu güzel mekanda ağırlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciyken vaaz verdiği caminin restorasyon sonrası açılışını yaptı
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciyken vaaz verdiği caminin restorasyon sonrası açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki 365 yıllık Yeni Camii'nin yeniden ibadete açılma töreninde konuştu. Erdoğan, ''Eminönü'nde bulunan 3.5 asırlık Yeni Cami'nin 2016 yılında başlanan restorasyonu tamamlandı'' açıklamasında bulundu. 'Burada emeği geçen tüm mimarlarımızı şahsım milletim adına kendilerine tekrar teşekkür ediyorum' diyen Erdoğan, ''Yeni Cami, bir kenara konulacak cami değil. Bir kadir gecesi burada Feyzullah Hocamız ile vaaz verdik. Yeni Cami'nin bizde böyle bir hatırası var'' ifadelerini kullandı.
Oyundaki gibi insan öldürdü

Oyundaki gibi insan öldürdü

​Prens Harry Afganistan'da 25 kişiyi helikopterle vurdu.
Tayfa uzayda

Tayfa uzayda

​Rafadan Tayfa çizgi dizisinin yeni filmi Galaktik Tayfa gösterime girdi.
Artık kimse faiz artışı beklemiyor

Artık kimse faiz artışı beklemiyor

​Bakan Nureddin Nebati Yeni Şafak'a konuk oldu.
Çiftçiye 250 bin lira destek kredisi

Çiftçiye 250 bin lira destek kredisi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda müjde verdi.
Güçlendirilmiş vesayet sistemi

Güçlendirilmiş vesayet sistemi

​'Demokrasiden muaf oligarşik bir yapı'

Yeni Cami ibadete açıldı

Yeni Cami ibadete açıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciyken burada vaaz vermiş.
MİT Haseke'de vurdu

MİT Haseke'de vurdu

​MLKP'nin Suriye sorumlusu etkisiz hale getirildi.
Tüm birliklere talimat verildi

Tüm birliklere talimat verildi

​Yunanistan'ın hiçbir tacizi karşılıksız kalmayacak.
Yerel marketler de zam yapmayacak

Yerel marketler de zam yapmayacak

​A101 de kampanyaya katıldı.

İkinci el konutlar için de kampanya

İkinci el konutlar için de kampanya

​Manavgat'ta yanan evler yenilendi.
Kaçak artezyen mezar oldu

Kaçak artezyen mezar oldu

​Baba-oğul can verdi.
'Öldürdüğünüz<br>satranç taşları değildi'

'Öldürdüğünüz
satranç taşları değildi'

​Taliban'dan Prens Harry'ye tepki.
İstanbul'da korkutan kaza

İstanbul'da korkutan kaza

​Tramvay ile otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı seferler durduruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.