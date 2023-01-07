Yeni Cami ibadete açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciyken burada vaaz vermiş

İstanbul Eminönü’ndeki Yeni Cami, 2016’da başlayan yenilenmesinin ardından dün ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlı Padişahı 3. Murad’ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılan Eminönü’ndeki Yeni Cami inşaatının 1665’te Sultan 4. Mehmed’in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlandığını anlattı.

BEDENİ GÜÇLENDİRİLDİ

Erdoğan, caminin restorasyonu hakkında şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 358 senedir milyonlarca kişinin uğrak yeri olan Yeni Cami restorasyonu 2016 yılında başlatılmıştır. Bu kapsamda caminin saçak ve kubbelerindeki 175 ton kurşun değiştirilmiştir. Dış cephesi tamamıyla temizlenmiştir. Beden ve revak duvarları güçlendirilmiştir. Özgün malzemelerle yapılmayan içlik ve dışlıklar da aslına uygun şekilde değiştirilmiştir. Mermer söve, silme, alem ve korkuluklarındaki bozulmalar ve hasarlar giderilmiştir. Tarihi çinilerden kötü durumda olanlar sökülerek sağlamlaştırılmış, çatlak veya parça kaybı olanlar kalem işleriyle tamamlanmıştır. Revak kubbelerindeki kalem işleri restorasyon projesine göre tekrar yapılmıştır.”

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DÜNYA MÜSLÜMANLARINI AĞIRLAYACAK

Camide namazını eda ederken zeminde kubbeyi seyrettiğinde yepyeni bir Yeni Cami’nin meydana geldiğini Allah’a hamdederek gördüğünü dile getiren Erdoğan, “Çünkü Yeni Cami, öyle bir kenara konulacak cami değil. Burada benim de hatıram var. İmam hatip okulu dördüncü sınıfta okurken bir Kadir Gecesi burada Feyzullah Hoca’mızla vaaz verdik. Bir vaaz o verdi, arkasından ben devam ettim, bir vaaz da ben verdim. Nerelerden nerelere geldik. Ve Yeni Cami’nin bizde böyle bir hatırası da var” diye konuştu. Erdoğan, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş’un duasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, kurdele kesimi sırasında, “Tüm dünya Müslümanlarını, Yeni Camimiz inşallah hizmette unutulmayacak anılarla inanıyorum ki bu güzel mekanda ağırlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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