Gündem Yeni Camiye akın Yerli ve yabancı turistler camiyi gezdi
İSTANBUL

Yeni Cami'ye akın: Yerli ve yabancı turistler camiyi gezdi

Onarımın ardından dün tamamen açılan Yeni Cami, eski kalabalık günlerine kavuştu. İbadet etmeye gelenlerin yanı sıra cami, yerli ve yabancı turistin de akınına uğradı. İsviçre’den gelen Daniel Affolter, “Gerçekten büyüklüğünden, güzelliğinden ve içerisinden çok etkilendim” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Camiye akın: Yerli ve yabancı turistler camiyi gezdi
​Onarımın ardından dün tamamen açılan Yeni Cami, eski kalabalık günlerine kavuştu.

İstanbul’un silüetini süsleyen Eminönü’ndeki 3.5 asırlık Yeni Cami’nin 2016 yılında başlayan restorasyonu tamamlandı. Çalışmalar kapsamında saçak ve kubbelerindeki 175 ton kurşun da değiştirilen Yeni Cami, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden ibadete açıldı. Bölüm bölüm devam eden restorasyonu tamamlanarak tamamen açılan Yeni Cami’ye çok sayıda kişi akın etti. İbadete gelenlerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler de camiyi gezdi. Turist kafileleri de içeriye girerek rehberlerden Yeni Cami’nin tarihini dinledi.

İÇERİSİ PIRIL PIRIL

İsviçre’den geldiğini söyleyen Daniel Affolter, “Gerçekten büyüklüğünden, güzelliğinden ve içerisinden çok etkilendim. Ayrıca biz turistlerin içeriye girebilmesi de çok güzel ve çok etkileyici. Daha önce başka ülkelerde de camiler görmüştüm, Fas’ta, Cezayir’de camilere gitmiştim ama buradaki o cam pencere çok güzel, içerisi fazla doldurulmuş değil ve çok temiz, yerdeki halı çok güzel, gerçekten çok etkilendim” diye konuştu. Camiye gelenlerden Aydın Eroğlu ise, “İçerisi bence çok güzel çok güzel tamir görmüş. Ceddimize yakışır şekilde sadece camilerimizi değil havra ve kiliseleri de restore ettiğimiz bir 20 yılın içerisindeyiz. Burada namaz kılanlar için değil, buraya gelen turistler için de çok önemli bir yer. Her şeyden önce tertemiz pırıl pırıl” dedi.

Osmanlı Padişahı 3. Murad’ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılan Eminönü’ndeki Yeni Cami’nin inşaatı, 1665’te Sultan 4. Mehmed’in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlandı.

Yeni Cami ibadete açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciyken burada vaaz vermiş
GÜNDEM
Yeni Cami ibadete açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciyken burada vaaz vermiş
Darbecilere karşı sert tweet atmaya korktuk

Darbecilere karşı sert tweet atmaya korktuk

​Meral Akşener mesajını 'yumuşatmış'
Geçmeyen öksürük tehlikeli

Geçmeyen öksürük tehlikeli

​Akciğer kanserinin habercisi olabilir.
Altı başlı hükümet peşindeler

Altı başlı hükümet peşindeler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın 'güçlendirilmiş vesayet sistemi'ne tepki gösterdi.
İstanbul'dan dünyaya uzanan mis sofralar

İstanbul'dan dünyaya uzanan mis sofralar

​'Boğaziçi'nin Lezzetleri'yle mutfak yolculuğu.
Yeni Cami'ye akın

Yeni Cami'ye akın

​Yerli ve yabancı turistler camiyi gezdi.
1 milyon kişi saç ektirmeye geldi

1 milyon kişi saç ektirmeye geldi

​Türkiye tecrübesiyle öne çıkıyor.

Yaşar Kaplan vefat etti

Yaşar Kaplan vefat etti

​Yazdığı eserlerden dolayı üç yıl hapis yatmıştı.
BİM 500 ürünün fiyatını sabitledi

BİM 500 ürünün fiyatını sabitledi

​İndirim yarışına destek artıyor.
HDP kendi adayıyla seçime girecek

HDP kendi adayıyla seçime girecek

​'Adayımızı yakında açıklayacağız'

Rumlar 'hellim'i de hazmedemedi

Rumlar 'hellim'i de hazmedemedi

​Lübnan'da kapı kapı dolaşıp peynirin ihracatını engellediler.
ABD savaşı uzatmakta kararlı

ABD savaşı uzatmakta kararlı

​Bugüne kadarki en büyük askeri yardımı yaptı.
ABD meclis başkanı 15. turda seçildi

ABD meclis başkanı 15. turda seçildi

​Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy 216 oy aldı.
Borsada paniğe oynuyor

Borsada paniğe oynuyor

​Tarihi rekorların ardından yine spekülatörlük yaptı.
Savunmada ihracat hedefi 6 milyar dolar

Savunmada ihracat hedefi 6 milyar dolar

​Yürütülen 750'yi aşkın projeyle yükseliş sürüyor.
'Resmi bir durum yok'

'Resmi bir durum yok'

​Şenol Güneş'ten Weghorst itirafı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.