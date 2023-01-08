Yeni Cami'ye akın: Yerli ve yabancı turistler camiyi gezdi

İstanbul’un silüetini süsleyen Eminönü’ndeki 3.5 asırlık Yeni Cami’nin 2016 yılında başlayan restorasyonu tamamlandı. Çalışmalar kapsamında saçak ve kubbelerindeki 175 ton kurşun da değiştirilen Yeni Cami, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden ibadete açıldı. Bölüm bölüm devam eden restorasyonu tamamlanarak tamamen açılan Yeni Cami’ye çok sayıda kişi akın etti. İbadete gelenlerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler de camiyi gezdi. Turist kafileleri de içeriye girerek rehberlerden Yeni Cami’nin tarihini dinledi.

İÇERİSİ PIRIL PIRIL

İsviçre’den geldiğini söyleyen Daniel Affolter, “Gerçekten büyüklüğünden, güzelliğinden ve içerisinden çok etkilendim. Ayrıca biz turistlerin içeriye girebilmesi de çok güzel ve çok etkileyici. Daha önce başka ülkelerde de camiler görmüştüm, Fas’ta, Cezayir’de camilere gitmiştim ama buradaki o cam pencere çok güzel, içerisi fazla doldurulmuş değil ve çok temiz, yerdeki halı çok güzel, gerçekten çok etkilendim” diye konuştu. Camiye gelenlerden Aydın Eroğlu ise, “İçerisi bence çok güzel çok güzel tamir görmüş. Ceddimize yakışır şekilde sadece camilerimizi değil havra ve kiliseleri de restore ettiğimiz bir 20 yılın içerisindeyiz. Burada namaz kılanlar için değil, buraya gelen turistler için de çok önemli bir yer. Her şeyden önce tertemiz pırıl pırıl” dedi.

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Osmanlı Padişahı 3. Murad’ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılan Eminönü’ndeki Yeni Cami’nin inşaatı, 1665’te Sultan 4. Mehmed’in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlandı.