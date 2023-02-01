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Yeni doğan bebeğini dördüncü kattan aşağıya attı

Bahçelievler'de ev temizliği yaparak geçimini sağladığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın, yeni doğan bebeğini dördüncü kattaki evinin penceresinden aşağı attı. Talihsiz bebek düştüğü yerde ölürken S.B. isimli kadın ise gözaltına alındı.

11:25 . 1/02/2023 Çarşamba
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Bahçelievler

Bahçelievler

İstanbul
Bahçelievler
'de ev temizliği yaparak çalışan S.B isimli yabancı uyruklu kadın, yeni doğan bebeğini poşete koyarak pencereden binanın bahçesine attı.

Yapılan incelemede bebeğin, hayatını kaybettiği tespit edildi. S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"HAMİLE OLDUĞUNU BEN DE FARK ETMEDİM"

Apartman görevlisi Adem Peynir, ev sahiplerini tanıdığını ifade ederken kadının işe yeni başladığını söyledi. Yatılı olarak çalıştığını ifade eden kadının hamile olduğunu fark etmediklerini dile getiren apartman görevlisi, "Kadını hemen hemen her gün görüyorduk. Öyle sakıncalı bir durumu yoktu. Hamile olduğunu ben de fark etmedim, zaten sürekli kapalı giyiniyordu.

Evdekiler sorduğu zaman da kiloluyum demiş. Pat diye ses gelince kadın telaş yapmış, ev sahipleri de öyle fark etmiş." dedi.

BEBEK EVDE DOĞMUŞ

Esnaf Çetin Sağlam da yabancı uyruklu kadının 10-15 gündür çalıştığını ifade etti. Sağlam, "Kadının hamile olduğunu bilmiyormuş. Kadın, ev sahipleri hamile olduğunu öğrenirse, işten çıkarılırım diye korkmuş galiba. Evde doğmuş bebek, sonra da pencereden atmış" diye konuştu.



#Bahçelievler
#bebek
#apartman
2 saat önce
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Yeni doğan bebeğini dördüncü kattan aşağıya attı
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