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Yeni eğitim yılına eksiksiz başlangıç

Deprem bölgesindeki öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına destekleme ve yetiştirme kursları ile hazırlanıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından depremzede öğrencilerin yararlanabileceği iki farklı destekleme ve yetiştirme kursu planlandı. Kurslarda öncelik hasarsız durumda olan okul ve kurumlara veriliyor. Ayrıca halkın yoğun bir şekilde ikamet ettiği konteyner kentlerde yer alan konteyner okullarda da kurs açıldı. 11 ilde 8 ve 12’nci sınıflar için okul ve kurumlarda, mezun öğrenciler için de halk eğitim merkezlerinde açılan 766 merkezdeki 7 bin kurstan yaklaşık 31 bin depremzede öğrenci yararlanıyor.


55 BİN ÖĞRENCİYE MATEMATİK DERSİ

Söz konusu faaliyetlerin dışında istekli öğrenciler için İngilizce ve matematik derslerinden hazırlanan çerçeve programlar kapsamında, resmi ve özel eğitim kurumlarının 4-12’nci sınıf kademelerindeki öğrencilere de ders veriliyor. Bu kapsamda açılan kurs merkezi sayısı bin 187 olurken, kurs sayısı da 5 bin 37’yi buldu. Bu kurslarda 55 bin 465 öğrenci matematik ve İngilizce dersi alıyor.


KAYIPLAR YAZ OKULU İLE GİDERİLECEK

Afet bölgesinde yer alan 11 ilde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın 2’nci dönemine yönelik oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi için de ağustos ayında yaz okulu açılacak. Yaz okullarında temel eğitim düzeyinde haftalık 24 saat, ortaöğretim düzeyinde ise 30 saatlik programlar hazırlanacak. Yaz okulları 1 Ağustos–1 Eylül arasında öğrencileri ağırlayacak.


#eğitim
#deprem bölgesi
#eğitim öğretim
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