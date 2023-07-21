Yeni eğitim yılına eksiksiz başlangıç

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından depremzede öğrencilerin yararlanabileceği iki farklı destekleme ve yetiştirme kursu planlandı. Kurslarda öncelik hasarsız durumda olan okul ve kurumlara veriliyor. Ayrıca halkın yoğun bir şekilde ikamet ettiği konteyner kentlerde yer alan konteyner okullarda da kurs açıldı. 11 ilde 8 ve 12’nci sınıflar için okul ve kurumlarda, mezun öğrenciler için de halk eğitim merkezlerinde açılan 766 merkezdeki 7 bin kurstan yaklaşık 31 bin depremzede öğrenci yararlanıyor.