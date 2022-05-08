Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yeni haftada, etkili olan yağışların doğu kesimlere kayması bekleniyor.

Yeni haftada, yurt genelinde etkili olan yağışların doğu kesimlere kayması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Burdur, Isparta çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Yurdun kalan kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

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Salı günü, yurdun doğu kesimlerinde yağışlı hava, kalan kesimlerin ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Çarşamba günü, Marmara Bölgesi'nde parçalı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise çok bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerin tamamında yağış bekleniyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Peşembe günü, yağışlar yeniden doğu kesimlere kayarken batı kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Cuma günü ise yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinde parçalı bulutlu, doğu kesimlerde çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

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Yeni haftada en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara ve İstanbul'da 18-21, İzmir'de 26-27, Samsun'da 14-15, Erzurum'da 12-15, Antalya'da 23-24, Diyarbakır'da 20-24, Adana'da ise 27-28 derece civarı olması bekleniyor.