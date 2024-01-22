|
Gündem

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise kuvvetli kar yağışı var. 3 büyükşehirde yağış yok. Sıcaklık azalarak mevsim normallerine inecek.

09:02 - 22/01/2024 Pazartesi
Diğer
Üç büyükşehirde kar yağışı yok. Ankara'da sıcaklık eksi 3 dereceye düşecek, İstanbul'da 7, İzmir'de 12 derece olacak.
Üç büyükşehirde kar yağışı yok. Ankara'da sıcaklık eksi 3 dereceye düşecek, İstanbul'da 7, İzmir'de 12 derece olacak.

Yeni haftanın ilk gününde iç ve doğu kesimlerde yağış görülecek.


Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yağış beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:


"Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve doğusu Doğu Anadolu Bölgesi'yle yine Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda genellikle iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz."


Doğu Anadolu'da yoğun kar bekleniyor


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Ardahan, Kars, Tunceli Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta kar yağışı yer yer yoğun olacak. Salı günü ise Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde aralıklı yağış bekleniyor.


Özdemirci, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde de kar beklendiğini berlirterek, "Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olmasını bekliyoruz" dedi.


İç ve doğu kesimlere buzlanma uyarısı


Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek. Meteoroloji, hafta boyunca buzlanma riskine karşı uyarıda bulundu.


"Buzlanma ve don olayı tehlikesi var. Yine yağışla birlikte de yer yer sis gözüküyor ama yağış almayan yerlerde de özellikle gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekliyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz."


İstanbul, Ankara ve İzmir'in hava sıcaklıkları


Üç büyükşehirde kar yağışı yok. Ankara'da sıcaklık eksi 3 dereceye düşecek, İstanbul'da 7, İzmir'de 12 derece olacak.


#Kar
#Kış
#Yağmur
6 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Esenler belediye başkan adayı belli oldu