Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftanın ilk gününde iç ve doğu kesimlerde yağış görülecek.





Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yağış beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:





"Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve doğusu Doğu Anadolu Bölgesi'yle yine Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda genellikle iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz."





Doğu Anadolu'da yoğun kar bekleniyor





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Ardahan, Kars, Tunceli Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta kar yağışı yer yer yoğun olacak. Salı günü ise Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde aralıklı yağış bekleniyor.





Özdemirci, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde de kar beklendiğini berlirterek, "Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olmasını bekliyoruz" dedi.





İç ve doğu kesimlere buzlanma uyarısı





Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek. Meteoroloji, hafta boyunca buzlanma riskine karşı uyarıda bulundu.





"Buzlanma ve don olayı tehlikesi var. Yine yağışla birlikte de yer yer sis gözüküyor ama yağış almayan yerlerde de özellikle gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekliyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz."





İstanbul, Ankara ve İzmir'in hava sıcaklıkları





Üç büyükşehirde kar yağışı yok. Ankara'da sıcaklık eksi 3 dereceye düşecek, İstanbul'da 7, İzmir'de 12 derece olacak.



