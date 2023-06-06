Yeni kabinede en dikkat çeken 5 isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bakanlarla yeni dönemin ilk kabine toplantısını bugün gerçekleştirecek. Türkiye’nin ikinci yüzyılı için yeni yol haritasının ele alınacağı toplantıda, ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yol haritasının ele alınması bekleniyor. En düşük emekli aylığında yapılacağı açıklanan kademeli zam, asgari ücret, taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının tesliminin yanı sıra Erdoğan’ın seçim vaadi olarak açıkladığı ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı ifade ediliyor.

Teknokrat yoğunluğu





Erdoğan’ın açıkladığı yeni kabinede bir önceki kabinenin aksine “teknokrat” kökenli isimlerin ağırlığı dikkati çekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanan Cevdet Yılmaz’ın Devlet Planlama Teşkilâtı kökenli bir isim olması, hükümetin yeni dönem önceliklerine ilişkin güçlü bir mesaj verirken; 2009’da Maliye Bakanı olarak girdiği kabinede 2018 yılına kadar ekonominin dümeninde olan Mehmet Şimşek’in beş yıllık aranın ardından yeniden Hazine’nin başına getirilmesi de ekonomi politikalarında bir paradigma değişikliğine gidilebileceğinin sinyali olarak yorumlanıyor. Şimşek’in, önceki günkü devir teslim töreninde yaptığı “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” açıklaması da bu yöndeki beklentileri güçlendiriyor.

Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Bakanı Ersoy.

Savunmada süreklilik





Yeni dönemde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yerine de Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in atanması, savunma alanında bir “süreklilik” mesajı olarak değerlendiriliyor. Kabinede en dikkat çeken atamalardan biri MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilmesi oldu. Erdoğan’ın “sır küpüm” ifadesini kullandığı Fidan’ın 2014-2015 yılları arasında yürütülen Çözüm Süreci’nde aktif rol aldığı ve Erdoğan’ın talimatı ile “Başbakan özel temsilcisi” olarak Oslo görüşmelerini gerçekleştirdiği biliniyor. Fidan, 2015 yılında milletvekili ve bakan olabilmek için görevinden istifa etmiş ancak Erdoğan’ın müdahalesiyle MİT’e geri dönmüştü.





Aybet'in öğrencileri





Öte yandan Fidan ile eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Bilkent Üniversitesi’nden tanıştıkları ve her iki ismin de Cumhurbaşkanı eski Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet’in öğrencisi olduğu belirtiliyor. Fidan’ın yeni dönemde ABD ve Batı ile ilişkilerde aktif bir dış politika yürütmesi bekleniyor.

AP'deki ilk başörtülü





Erdoğan, uzun yıllardır süregelen geleneği bozmadan yeni kabinenin tek kadın üye atamasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yaptı. Erdoğan’ın “manevi kızı” olarak da bilinen Mahinur Özdemir Göktaş, 2009’da Belçika’da milletvekili seçildiği ve Avrupa Parlamentosu’na giren ilk başörtülü milletvekili olduğu biliniyor. Erdoğan, bakan yardımcısı olarak görev yapan üç ismi ise yeni kabinede bakan olarak atadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı yeni dönemde bakanlık koltuğuna oturdu.





Dikkat çeken 5 isim





18 üyeli yeni kabinede Kürt kimlikleri bilinen ve bölgeyi iyi tanıyan beş ismin birden yer alması dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu isimler arasında yer alıyor.





47 çocuklu kabinede yaş ortalaması 55





Yeni kabinenin en genç üyeleri, 1984 doğumlu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve 1982 doğumlu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Kabinenin en yaşlı iki üyesi ise 1954 doğumlu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile 1957 doğumlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki. Kabinenin yaş ortalaması da 55. Yeni kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta tekrarladığı “en az üç çocuk” temennisine uyan 6 isim yer alıyor. 6 bakanın ikişer, dört bakanın ise dörder çocuğu bulunuyor. Tek çocuk sahibi olan tek isim ise Milli Savunma Bakanlığı’na getirilen Yaşar Güler. Böylece kabine üyelerinin çocuk sayısı 47’yi buluyor.





Karadeniz ve Konya ağırlıklı



