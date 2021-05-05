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ANKARA TÜRKİYE

Yeni 'market' genelgesi: Gıda ve temizlik ürünü satılacak

Yeni ‘Market Genelgesi’ne göre, cuma gününden itibaren zincir ve süper marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye ve benzeri ürünler satılamayacak. Gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünler satılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni market genelgesi: Gıda ve temizlik ürünü satılacak
Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

Marketlerde 7 Mayıs Cuma gününden itibaren vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Market Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede 10.00-17.00 saatleri arasında açık olan marketlerde satılabilecek ürünlerle ilgili kurallar belirlendi. İşte genelgedeki ayrıntılar:

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“Market Tedbirleri” genelgesi: Zücaciye ürünleri, elektronik eşya ve kırtasiye satışı durduruldu
  • -Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
  • -7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanısıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.
  • -Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanısıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
  • -Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek.

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Sigaraya kısıtlama yok

  • Marketlerle ilgili son genelge hakkında bilgi veren İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “Buradaki temel amaç, minimum yoğunluk. Market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama yok. Bu yöndeki tezviratlar sosyal medya dedikodusundan ibaret. Online alışverişlerle ilgili kısıtlama söz konusu değil” dedi.

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Pazar yerleri cumartesi açık olacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Pazar Yerleri” konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelgeyle daha önce kapalı olacağı duyurulan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri ile sınırlı olarak açık olacağı duyuruldu. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Pazarlarda özellikle köylülerin ürünleri olmak üzere sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

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