Yeni Meclis’in ilk mesaisi intibak

Seçimde önemli bir kısmı yenilenen ve yemin törenini de geride bırakan TBMM’nin önünde emekli aylıklarını da içeren bir dizi düzenleme var. Başkan seçimi divan teşekküllünden sonra Kurban Bayramı’na kadar çalışması öngörülen TBMM Genel Kurulu’na emekli aylıklarına intibak sağlanmasını içeren torba yasa teklifinin getirilmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olarak belirlenmesinden sonra emekli aylıklarında oluşan eşitsizliğin giderilmesi için yeni bir düzenlemenin gerektiği gündeme getirilmişti. İntibak talebi hayata geçerse milyonlarca emeklinin maaşı artacak. Yaklaşık 2 milyon emekliye zam yolu açılacak.

İLK İŞARETİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Düzenlemeye ilişkin ilk işaret fişeğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan atmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız” açıklamasında bulunmuştu. Meclis’in önündeki bir diğer gündem maddesi ise 27’nci Yasama Dönemi’nde kadük kalan Katılım Bankacılığı Yasa Teklifi ile TSK Personel Yasası’nda değişiklik öngören yasa teklifi. Katılım Bankacılığı Yasa Teklifi ile Türkiye’de katılım bankacılığının gelişimine katkı sunmak ve sektördeki etkinliği artırmak için Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği kurulacak. Katılım finans kuruluşları da faaliyet standartlarına uygunluğunu sağlamak için danışma komitesi oluşturacak.

TSK Personel Kanunu’nda değişiklik öneren düzenleme ile Uzman Erbaş Kanunu’nda kapsamlı değişikliğe gidilecek. Gelirinin üstünde borçlanmaya düşkün olan ve borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirenlerin sözleşmeleri iptal edilebilecek. Ayrıca yaş şartı aranmaksızın 25 hizmet yılını dolduranlar emekli aylığı alabilecek. 15 Temmuz’a kadar çalışması beklenen Genel Kurul’un bu süre zarfında Fay Yasası ile Afet ve Göç Bakanlığı’nın da kurulmasını içeren kanun tekliflerini de görüşmesi bekleniyor. Haziran ayı içerisin de Genel Kurul’a ek bütçe düzenlemesinin de sunulacağı ifade ediliyor.











