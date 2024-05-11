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Yeni müfredat askıdan indi

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:28 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 26 Nisan'da askıya çıkarılan yeni eğitim öğretim müfredatı için alınan görüş ve öneriler tamamlandı. 1,6 milyondan fazla indirilen müfredat taslağı için 50 bine yakın görüş ve öneri sunuldu. Tüm görüş ve öneriler ilgili genel müdürlükler tarafından titizlikle incelenecek. Ardından müfredatın güncellenme süreci başlayacak. Müfredat taslağı resmileştiğinde Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayına gidecek ve onayın ardından ders kitaplarının basımına başlanacak. Yeni müfredat 1,5 ve 9. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacağı için eylül ayına kadar bu üç kademenin kitapları basılacak. Ara sınıflarla ilgili olarak eski süreç, eski müfredat, eski materyallerle devam edilecek.


#Eğitim
#Milli Eğitim Bakanlığı
#müfredat
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