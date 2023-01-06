​Yeni nesil örnek kütüphane

Atakum ilçesinde yapımına başlanan 27 bin 570 metrekare inşaat alanına sahip ve 525 bin kitap kapasitesi olacak kütüphane 7/24 hizmet verecek. Yeni nesil kütüphane sadece kitap alanı değil, kafeteryasından otoparkına kadar her yaş grubuna açık bir mekan olacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Güçlü yeni nesiller yetiştirmek, gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak adına her türlü adımı kararlılıkla atıyoruz. Kütüphane eğitimden kültüre şehrin hayatına müthiş bir mesafe kat ettirecek"dedi.

Bir sonraki nesillerin yeniden yıkıp yapmasına gerek kalmadan ömürlük yatırımları hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e her yaşa hizmet verecek vizyon projeleri birer birer hizmete alıyor. Bu projelerden biri de kütüphane olacak. Eski Türk-İş Eğitim Merkezi'nin bulunduğu 27 bin 570 metrekare alanda inşaat çalışmalarına başlanan kütüphane sadece gençlerin değil, her yaş grubunun da önemli mekanlarından biri olacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile inşa edilen kütüphane, 2024 yılının aralık ayında hizmete girecek. Verimli çalışma alanları ve teknolojik altyapıya sahip kütüphane, 2 bin 365 metrekare ticari alan, kapalı otopark, 1098 oturma kapasitesi ile 525 bin kitap kapasitesine sahip olacak. Mimarisiyle de dikkat çekecek yeni nesil modern kütüphane, sadece kitap alanı değil, her türden içeriğe sahip ve her yaş grubundan insana açık, yaşayan ve hizmet veren bir mekan olacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kütüphanenin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden sonra kitap kapasitesi ve fiziki yapısı itibariyle Türkiye'nin en büyüklerinden biri olacağını belirtti. Projenin, kendisini heyecanlandırdığını vurgulayan Başkan Demir, şunları kaydetti:

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"Kütüphane bittiğinde 7'den 70'e herkes buraya gelecek. Samsun'un buluşma noktası olacak. Teknolojik altyapı desteğiyle de çağa uygun bir şekilde tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak mazimizden bize miras bu güçlü birikimle, güçlü yeni nesiller yetiştirmek, gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak adına her türlü adımı kararlılıkla atıyoruz. Kütüphane eğitimden kültüre şehrin hayatına müthiş bir mesafe kat ettirecek."