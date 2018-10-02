Gündem Yeni Şafak ailesinin mutlu günü
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Yeni Şafak ailesinin mutlu günü

Yeni Şafak gazetesi çalışanı Gökhan Görkay, Yeşim Yavuz ile dünya evine girdi. Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah töreninde, AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürü Mürsel Sarı ve Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül nikah şahidi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gökhan Görkay, Yeşim Yavuz ile dünya evine girdi.
Gökhan Görkay, Yeşim Yavuz ile dünya evine girdi.

Çiftin Evlilik Belgesi’ni gelin Yeşim Yavuz'a veren AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, "Her iki gencimize de mutlu ve mesut günler diliyorum. Aile kutsal bir kurum ve yapıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesini yapmadan geçemeyeceğim: Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur dengi olur, dört rahmettir, gerisi de Allah kerimdir" dedi.

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