Yeni Şafak ailesinin mutlu günü

Çiftin Evlilik Belgesi’ni gelin Yeşim Yavuz'a veren AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, "Her iki gencimize de mutlu ve mesut günler diliyorum. Aile kutsal bir kurum ve yapıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesini yapmadan geçemeyeceğim: Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur dengi olur, dört rahmettir, gerisi de Allah kerimdir" dedi.