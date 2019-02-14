Yeni Şafak anket

"Okuyan bilir" ilkesiyle yayın hayatına başlayan ve 25 yıldır okurlarını haberin kaynağından bilgilendirmeyi amaç edinmiş Yeni Şafak Gazetesi olarak sözü okuyucuya veriyoruz.

Anketimize katılarak Yeni Şafak Gazetesi ve Yenisafak.com hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Ankette size yönelteceğimiz genel sorular başlıca haber, okuma alışkanlığı, dijital medyanın güvenilirliği ve basılı gazete alışkanlığıyla ilgili.

Sonrasında ise Yeni Şafak hakkındaki fikirlerinizi öğrenmek istiyoruz: Sizce Yeni Şafak Gazetesi ne kadar güvenilir, yayın çizgisi nasıl? Yenisafak.com'un haberciliği, internet tasarımı ve kullanılabilirliğini beğeniyor musunuz?

Anketimize katılarak Yeni Şafak ve Yenisafak.com hakkındaki düşüncelerinizi belirterek bize yardımcı olabilirsiniz.

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