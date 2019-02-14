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İSTANBUL

Yeni Şafak anket

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Yeni Şafak anket
Yeni Şafak anket

"Okuyan bilir" ilkesiyle yayın hayatına başlayan ve 25 yıldır okurlarını haberin kaynağından bilgilendirmeyi amaç edinmiş Yeni Şafak Gazetesi olarak sözü okuyucuya veriyoruz.

Anketimize katılarak Yeni Şafak Gazetesi ve Yenisafak.com hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Ankette size yönelteceğimiz genel sorular başlıca haber, okuma alışkanlığı, dijital medyanın güvenilirliği ve basılı gazete alışkanlığıyla ilgili.

Sonrasında ise Yeni Şafak hakkındaki fikirlerinizi öğrenmek istiyoruz: Sizce Yeni Şafak Gazetesi ne kadar güvenilir, yayın çizgisi nasıl? Yenisafak.com'un haberciliği, internet tasarımı ve kullanılabilirliğini beğeniyor musunuz?

Anketimize katılarak Yeni Şafak ve Yenisafak.com hakkındaki düşüncelerinizi belirterek bize yardımcı olabilirsiniz.

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Tur Lizbon'a kaldı

Tur Lizbon'a kaldı

​Galatasaray sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu.
Borcumu ödeme vakti geldi

Borcumu ödeme vakti geldi

Yıldırım, İstanbul adaylığına ilişkin açıklama yaptı.
Brexit çıkmazı

Brexit çıkmazı

​May hükümeti, parlamentodan yine ret yedi.
Şüpheli Manzano!

Şüpheli Manzano!

​G.Saray'ın Avrupa maçında skandal penaltı kararı.

Forma kavgası mahkemeye taşındı

Forma kavgası mahkemeye taşındı

​Kavga büyüyor: Alanyaspor Başkanı, Denizli Emniyet Müdürü'nü mahkemeye verdi.
Karşılığını görecek

Karşılığını görecek

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li eski vekile tepki.
Suriye teröristlerden temizlenmeli

Suriye teröristlerden temizlenmeli

Erdoğan, Putin ve Ruhani, Soçi Zirvesi'nde kritik kararlar aldı.
Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

​Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında çok önemli gelişme.
Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

​İstanbul Emniyeti'nin Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı.
2 kişi tutuklandı

2 kişi tutuklandı

​Kartal'da çöken binayla ilgili mahkeme kararını verdi.
Bodrumukontrol edin

Bodrumukontrol edin

Çökme riski bulunan binadan korkunç görüntüler.
Müjde verebiliriz

Müjde verebiliriz

Erdoğan, Soçi'deki 3'lü zirvenin ardından konuştu.
Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

​Yıl sonu tahmini yüzde 16.45'ten 15.91'e indirildi.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

​HDP'li eski vekil PKK bitmez diyerek tehdit etmişti.

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

İstanbul'daki kazanın ardından çok önemli karar.

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