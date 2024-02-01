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Yeni Şafak’a bir ödül daha

Ankara Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen “Ankara Üniversitesi Ödülleri” töreninde akademisyen ve medya temsilcileri ödüllerini aldı.

Haber Merkezi
04:00 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 06:31 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Şahan’a ödülünü Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar takdim etti.
Şahan’a ödülünü Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar takdim etti.

ATO Congresium’da gerçekleştirilen ödül törenine YÖK Başkanı Erol Özvar, milletvekilleri, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Osman Mert, birçok üniversiteden rektörler, çok sayıda gazeteci ve akademisyen de katıldı. Özvar ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ın konuşmalarının ardından Ankara Devlet Modern Dans Topluluğu “Bir Anadolu Masalı” adlı oyununu sergiledi. Ardından ödül törenine geçildi. Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan da ödüle layık görüldü. Şahan’a ödülünü Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar takdim etti.


İletişim Başkanı: Yeni Şafak susmadı
İletişim Başkanı: Yeni Şafak susmadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye'nin Birikimi' Yeni Şafak gazetesinin 30. yıldönümü programına katılarak 28 Şubat sürecine ve Yeni Şafak gazetesinin dirayetli duruşuna değindi. Altun, “Herkesin sus-pus olduğu o dönemde bütün baskı ve yıldırma politikalarına rağmen Yeni Şafak gazetesi susmadı. O nedenle Yeni Şafak gazetesini büyük bir şerefle anıyoruz.” dedi. Fahrettin Altun,28 Şubat’ta yaşananlara değinerek “O gün orada gerçeklerin ve hakikatin gür sesi olmayı tercih ederek tarihin doğru yerinde durdu. Böylesi bir ortamda ‘Türkiye’nin önü aydınlık’ manşetiyle yayın hayatına başladı ve dahası darbe ortamına rağmen haktan, hakikatten ve milli iradeden yana durdu ve böylelikle bu ülkeye, bu topraklara bu vatanın evlatlarına inanarak, güvenerek hareket etti.” açıklamalarında bulundu.

#Yeni Şafak
#ödül
#Ankara Üniversitesi Ödülleri
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