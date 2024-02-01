Yeni Şafak’a bir ödül daha

ATO Congresium’da gerçekleştirilen ödül törenine YÖK Başkanı Erol Özvar, milletvekilleri, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Osman Mert, birçok üniversiteden rektörler, çok sayıda gazeteci ve akademisyen de katıldı. Özvar ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ın konuşmalarının ardından Ankara Devlet Modern Dans Topluluğu “Bir Anadolu Masalı” adlı oyununu sergiledi. Ardından ödül törenine geçildi. Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan da ödüle layık görüldü. Şahan’a ödülünü Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar takdim etti.
Şahan’a ödülünü Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar takdim etti.
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3 saat önce