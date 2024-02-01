Yeni Şafak’a bir ödül daha

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye'nin Birikimi' Yeni Şafak gazetesinin 30. yıldönümü programına katılarak 28 Şubat sürecine ve Yeni Şafak gazetesinin dirayetli duruşuna değindi. Altun, “Herkesin sus-pus olduğu o dönemde bütün baskı ve yıldırma politikalarına rağmen Yeni Şafak gazetesi susmadı. O nedenle Yeni Şafak gazetesini büyük bir şerefle anıyoruz.” dedi. Fahrettin Altun,28 Şubat’ta yaşananlara değinerek “O gün orada gerçeklerin ve hakikatin gür sesi olmayı tercih ederek tarihin doğru yerinde durdu. Böylesi bir ortamda ‘Türkiye’nin önü aydınlık’ manşetiyle yayın hayatına başladı ve dahası darbe ortamına rağmen haktan, hakikatten ve milli iradeden yana durdu ve böylelikle bu ülkeye, bu topraklara bu vatanın evlatlarına inanarak, güvenerek hareket etti.” açıklamalarında bulundu.