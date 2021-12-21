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Yeni Şafak’a ‘Karabağ’ ödülü

Karabağ Zaferi’nin doğru haberlerle dünyaya duyurulmasına katkı sağlayan Türk basınına ödül verildi. Gazetemizin muhabiri Kıymet Sezer de ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yeni Şafak’a ‘Karabağ’ ödülü ​
Samim Adıgüzelli-Kıymet Sezer

Karabağ Zaferi’nin doğru haberlerle dünyaya duyurulmasına katkı sağlayan Türk basınına ödül verildi. Gazetemizin muhabiri Kıymet Sezer de ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

Önceki akşam Azerbaycan Toplumsal Siyasal Uluslararası Araştırmalar Merkezi (İSBAM) ve Azerbaycan Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen ‘2. Zafer Medya Ödülleri’ törenine, Bakü Büyükelçiliği, Türkiye-Azerbaycan kültür derneklerinden yetkililer ile gazeteciler katıldı. Sezer’e ödülünü İSBAM Başkanı Samim Adıgüzelli verdi.

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