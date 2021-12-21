​Yeni Şafak’a ‘Karabağ’ ödülü ​

Karabağ Zaferi’nin doğru haberlerle dünyaya duyurulmasına katkı sağlayan Türk basınına ödül verildi. Gazetemizin muhabiri Kıymet Sezer de ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.
Önceki akşam Azerbaycan Toplumsal Siyasal Uluslararası Araştırmalar Merkezi (İSBAM) ve Azerbaycan Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen ‘2. Zafer Medya Ödülleri’ törenine, Bakü Büyükelçiliği, Türkiye-Azerbaycan kültür derneklerinden yetkililer ile gazeteciler katıldı. Sezer’e ödülünü İSBAM Başkanı Samim Adıgüzelli verdi.