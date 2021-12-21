​Yeni Şafak’a ‘Karabağ’ ödülü ​

Cüneyt Özdemir: Erdoğan hepimizi ters köşeye yatırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar tarihi bir düşüş yaşadı. Vatandaşların dolar bozdurmak için sistemleri kilitlediği gecede Youtube'daki kanalından yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, 'Bu akşam çok şaşırdım. Erdoğan her seferinde şapkadan bir şey çıkarıyor. Ben bunu beklemiyordum. Hepimizi ters köşeye yatırdı.' ifadelerini kullandı.