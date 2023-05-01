Yeni Şafak’a teşekkür: Bize yol arkadaşlığı yaptınız

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest alanında Albayrak Medya ve Yeni Şafak standını ziyaret etti. “İlk yılından itibaren bizlerin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda yol arkadaşlığı yaptınız” diyen Bayraktar, Albayrak Medya’ya teşekkür etti: “Bu anlamda semalarımızda tam bağımsız ve hür olacağımız öz güveni kazandırdığınız için ve bunun ötesinde milyonlarca genç kardeşimizin bu serüveni daha öteye taşımasına vesile olacağınız için tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Yeni Şafak’ı da takip ediyorum. Sağ olsun 2 yıldan beri paydaşımız ve desteğini hiç esirgemedi, bugünlere gelmemizde çok önemli rol üstlendi. İnşallah 2053’te de 2071’de de milyonlarca genç kardeşimizle, sizlerle birlikte Teknofest’i düzenleyeceğiz.”