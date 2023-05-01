|
Gündem

Yeni Şafak’a teşekkür: Bize yol arkadaşlığı yaptınız

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest alanında Albayrak Medya Yeni Şafak Standı'nı ziyaret etti. Teknofest’in paydaşı olan Yeni Şafak’a teşekkür eden Bayraktar, “İlk yılından itibaren bizlerin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda bize yol arkadaşlığı yaptınız. Yeni Şafak sağ olsun, desteğini hiç esirgemedi” dedi.

04:00 . 1/05/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar, Teknofest alanında Albayrak Medya ve Yeni Şafak standını ziyaret etti.

Selçuk Bayraktar, Teknofest alanında Albayrak Medya ve Yeni Şafak standını ziyaret etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest alanında Albayrak Medya ve Yeni Şafak standını ziyaret etti. “İlk yılından itibaren bizlerin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda yol arkadaşlığı yaptınız” diyen Bayraktar, Albayrak Medya’ya teşekkür etti: “Bu anlamda semalarımızda tam bağımsız ve hür olacağımız öz güveni kazandırdığınız için ve bunun ötesinde milyonlarca genç kardeşimizin bu serüveni daha öteye taşımasına vesile olacağınız için tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Yeni Şafak’ı da takip ediyorum. Sağ olsun 2 yıldan beri paydaşımız ve desteğini hiç esirgemedi, bugünlere gelmemizde çok önemli rol üstlendi. İnşallah 2053’te de 2071’de de milyonlarca genç kardeşimizle, sizlerle birlikte Teknofest’i düzenleyeceğiz.”



#Selçuk Bayraktar
#Yeni Şafak
#BAYKAR
#Albayrak Grubu
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.