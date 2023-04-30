TEKNOFEST'te dünyada bir ilk: Kızılelma ve F-16'dan halk önünde kol uçuşu

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, 3 günde 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, tüm dünyaya damga vurdu. Dış basın TEKNOFEST'i manşetlerinden verirken tüm Türkiye'yi gururlandıran görüntüler sosyal medyada viral oldu. Alana gelen yüzbinlerce kişi uçaklara dokunmak için birbirleriyle yarıştı.