Yeni Şafak’a üç ödül

Törende, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu, Muhabir Kıymet Sezer ve Yeni Şafak Yazarı Merve Şebnem Oruç ödüle layık görüldü. Hüseyin Likoğlu ödülünü Bem-Bir-Sen Başkanı Mürsel Turbay’ın elinden aldı.

Merve Şebnem Oruç

Turbay, töreni bu yıl tarihin ve medeniyetin beşiği sayılan Diyarbakır'da düzenlediklerini hatırlatarak, "Bu kadim kenti savaş alanına çevirmek isteyenler ve onlara taşeronluk yapanlar bu topraklardan umudu, sevgiyi, kardeşlik ve barışı çalmak istediler.

Kıymet Sezer

Bu toprakları, kardeş kanıyla sulamak istediler. Millet olarak dik durduk, zalime ve haine fırsat vermedik. Bir ve kardeş oldukça, kim ne yaparsa yapsın bir önemi yok" dedi.