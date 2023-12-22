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Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın yeni bölümü yayında: Amerika'nın içindeki Amerika

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın 69'uncu bölümü yayınlandı. Geçmişin ve bugünün nabzını tutarak geleceği kurgulayan Hafıza'da, Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, "Amerika'nın içindeki Amerika" konusunu masaya yatırıyor.

21:02 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 21:04 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ersin Çelik - İbrahim Ufuk Kaynak
Ersin Çelik - İbrahim Ufuk Kaynak
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde
"Amerika'nın içindeki Amerika"
konusunu masaya yatırıyor.

Yayını izlemek için;








#Hafıza
#Yeni Şafak
#Ersin Çelik
#İbrahim Ufuk Kaynak
1 saat önce
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