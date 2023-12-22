Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın yeni bölümü yayında: Amerika'nın içindeki Amerika

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın yeni sezonundaki sekizinci bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, ABD'nin Türkiye'deki hain planını masaya yatırdı. ABD'nin Türkiye'de sağ sol çatışması çıkardığını söyleyen Kaynak, vatandaşların sokaklarda birbirlerini öldürdüğünü ve Amerika'nın isteğinin de bu olduğunu söyledi. ABD'nin böylelikle daha önceden hazırlamış olduğu orduyu sahaya sürdüğünü ifade eden Ufuk Kaynak, Türkiye'de 1980 ihtilali olduktan sonra bugünkü PKK'nın temellerinin atıldığını kaydetti. Çelik ise, "PKK'nın kurulması için bir darbenin yapılması gerekiyordu." dedi.