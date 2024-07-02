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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Sağlık Bakanlığı'na Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak kabinede görev alacak yeni isimler açıklandı. Affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu atandı. Merak edenler için Memişoğlu'nun 34 yıllık sağlık kariyeri haberimizde.

00:46 - 2/07/2024 Tuesday
Güncelleme: 01:17 - 2/07/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine’de yer alacak yeni görevlendirmeleri imzaladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın affını istemesi üzerine, Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yeni Sağlık Bakanı olarak vazifelendirildi.


- Prof. Dr. Kemal Memişoğlu

Kemal Memişoğlu kimdir?


1966 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun aslen Rizeli.


Memişoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1990 yılında bitirdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı.


1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev Yaptı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu. 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı.


2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı.
2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.

2007 yılında Beykent Üniversitesinde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında bitirdi. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı.


02.11.2012 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı. Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürüttü.


06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunan Kemal Memişoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.




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