Yeni sıcak hava dalgası kapıda: İstanbul'da nemle beraber hava sıcaklığı 40 derece hissedilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'ne göre, hava sıcaklıkları önümüzdeki haftada da etkili olmaya devam edecek.





Hayatı zorlaştıran aşırı nemli havanın 1 hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.





İstanbul'da 35 dereceleri bulacak hava sıcaklığı nemin de etkisiyle 40 derecelerde hissedilecek.





Verilen bilgilere göre, sağanak yağışlar doğu bölgelerinde yer yer etkili olacak.





Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar etkili olacak.





Doğu Karadeniz bölgesinde ise yer yer gök gürültülü sağanaklar hafta boyunca etkisini gösterecek.









İşte bölge bölge bugünkü hava sıcaklıkları:





Bugün için; Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





Marmara





Parçalı bulutlu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.





Bursa, 33°C: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.





Edirne, 38°C: Parçalı ve az bulutlu.





İstanbul, 32°C: Parçalı ve az bulutlu, Anadolu Yakası ilk saatlerde yer yer sisli olacak. İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve en yüksek sıcaklığın Kartal ilçesinde yaşanacağı bildirildi.





Kocaeli, 32°C: Parçalı bulutlu.









Ege





Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.





Afyonkarahisar, 33°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.





Denizli, 39°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.





İzmir, 36°C: Parçalı ve az bulutlu.





Manisa, 39°C: Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu.





Akdeniz





Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Adana, 35°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.





Antalya, 32°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.





Hatay, 32°C: Parçalı bulutlu.





Isparta, 36°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.









İç Anadolu





Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batısı ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





Ankara, 33°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





Çankırı, 33°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





Eskişehir, 32°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.





Sivas, 31°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu.





Batı Karadeniz





Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





Bolu, 31°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





Düzce, 32°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu.





Sinop, 29°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu.





Zonguldak, 29°C: Parçalı bulutlu.









Orta ve Doğu Karadeniz





Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





Amasya, 33°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.





Artvin, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





Samsun, 31°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu.





Trabzon, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





Doğu Anadolu





Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Erzurum, 29°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.





Kars, 27°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.





Malatya, 37°C: Parçalı ve az bulutlu.





Van, 29°C: Parçalı ve az bulutlu.









Güneydoğu Anadolu





Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





Diyarbakır, 42°C: Az bulutlu ve açık.





Gaziantep, 37°C: Parçalı ve az bulutlu.





Siirt, 40°C: Az bulutlu ve açık.





Şanlıurfa, 42°C: Az bulutlu ve açık. Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.





Uyarılar





Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.











