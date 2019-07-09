Yeni sistem bir yaşında

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bugün uygulamada bir yılını geride bıraktı. 9 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin etmesiyle adım atılan yeni sistemin ilk yılı dönüşüm ağırlıklı olmak üzere başarılarla geçti. Kısa süre içinde devletin tüm kurumları yeni sisteme idari yapılanma ve mevzuat başta olmak üzere uyumlu hale getirilirken, başkanlık kabinesi de bir yılda birinci ve ikinci yüz günlük eylem planlarında gerçekleşme oranını yüzde 90’ların üzerine taşıdı.

DAHA VERİMLİ HALE GETİRİLECEK

Yeni sistemi daha verimli hale getirmek için aksaklıkları üzerine eğilirken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir yılını doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yıl önce 9 Temmuz’da yemin ederek göreve başladı. Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini de aynı gün açıklayarak çalışmaya başladı.

SİSTEM ADIM ADIM İNŞA EDİLDİ

Geçen bir yıllık sürede önce örneği uygulanmayan yeni sistemin inşası için hummalı çalışmalar yürütüldü. Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesi ve yeni kabinenin açıklanmasının ardından 1, 2 ve 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yeni sisteme hızlı geçiş sağlandı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabinenin dışında sacayaklarını oluşturan, ofis ve kurullar da kuruldu.

OFİSLER KURULDU

Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Finans Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Yatırım Ofisi çalışmaya başladı. Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu cumhurbaşkanlığına bağlandı.

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YASALAR TEK TEK ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kuvvetler ayrılığı ilkesi de güçlendirildi. Yasa yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclis’ine bırakıldı. Yeni sistemde yasama yetkisini etkin bir şekilde kullanan TBMM’de milletin sorunlarına çözüm olacak çök önemli düzenlemeler gerçekleştirildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında uygulamaya konulan OHAL kaldırıldı. Terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için düzenleme yapıldı. Yine yeni sisteme uyum yasaları birbiri ardına meclisten geçirildi.

PROFESYONEL ASKERLİĞE GEÇİLDİ

Askerlik çağına gelen gençlerin beklediği yeni askerlik düzenlemesi ile birlikte askerlik kısaltıldı. Sinema yasası ile sanata önemli katkılar sağlandı. Teşvik ve vergi düzenlemeleri ile üreticiye destek verildi. Okula başlama yaşını da kapsayan düzenleme ile milli eğitim yeniden yapılandırıldı. Sporda şiddetin önüne geçilmesi için yapılan düzenleme ile köklü değişiklikler Meclis’te kabul edilen yasalardan sadece birkaçı.

23 yurt dışı ziyareti

Bir yıllık süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yurtdışı ziyaretini 10 Temmuz’da Azerbaycan’a ve ardından aynı gün KKTC’ye yaptı. Erdoğan bu süreçte dört kez Rusya olmak üzere toplamda 23 yurt dışı ziyaretinde bulundu. Erdoğan sırasıyla Azerbaycan, KKTC, Belçika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Kırgızistan, İran, Azerbaycan, Rusya, ABD, Almanya, Macaristan, Moldova, Fransa, Arjantin, Paraguay, Venezuela, Tacikistan, Japonya ve Çin’e gitti. Başkan Erdoğan’ın bu süreçte en fazla ziyaret etiği ülke Rusya oldu.

Eylem planının yüzde 90’ı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türk siyaset tarihine yeni bir uygulama da kazandırıldı. Başkanlık kabinesi belirli tarih aralıklarını kapsayacak şekilde eylem planı hazırladı. İlk yüz günlük ve ikinci yüz günlük eylem planları Erdoğan tarafından açıklandı. Toplumun tüm kesimlerinin acil sorunlarını kapsayan eylem planlarında yazılan başlıkların hayata geçirilme oranı yüzde 90’ların üzerinde gerçekleşti. Bunu yanında Orta Vadeli Plan, Yargı Reformu Strateji Belgesi, Milli eğitim Vizyon Belgesi hazırlandı. Tüm bakanlıklar 5 yıllık eylem planlarını hayata geçirdi. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanlığı bütçesi de Meclis’te kabul edildi.

MUHASEBE YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan sistemle ilgili bir yılın muhasebesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir ekibin çalışmaya başladığını duyurdu. Bu ekip bakanlıklar başta olmak üzere tüm kurumların çalışmalarını gözden geçiriyor. Bir yılın karnesini hazırlayacak ekip sistemdeki hata ve noksanlıkları tespit ederek bunların hızla giderilmesini sağlayacak.