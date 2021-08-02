Gündem Yeni taşındığı ev mezarı oldu
İSTANBUL

Yeni taşındığı ev mezarı oldu

İstanbul Sultangazi'de düğünde havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eymen Avcı'nın ailesinin olaydan bir gün önce mahalleye taşındığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Yeni taşındığı ev mezarı oldu
Sultangazi'de düğünde vurulan Eymen'in annesi "Oğlumun sırası boş kaldı" diyerek feryat etti.

Sultangazi'de düğünde havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eymen Avcı'nın annesi Sultan Avcı, "Onların da ciğeri yansın. En ağır cezayı alsınlar, oğlumun sırası boş kaldı" dedi. Ailenin olaydan bir gün önce mahalleye taşındığı öğrenildi.

Eymen evinin balkonunda otururken sokaktaki düğünde havaya açılan ateşle vurularak can verdi.
DHA
Eymen evinin balkonunda otururken sokaktaki düğünde havaya açılan ateşle vurularak can verdi.

Evin balkonunda vuruldu

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, 88. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki düğünde havaya ateş edilmesiyle kurşunlardan birisi 3 katlı binanın 3'üncü kat balkonunda duran 8 yaşındaki Eymen Avcı'ya isabet etti. Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cenazesi yakınları tarafından teslim alınacak.

Canan Özkan
DHA
Canan Özkan

"Vuranı gördük"

Eymen'in ablası Canan Özkan ise, "Damada vurdum, düğünü durdursunlar diye. Damadın babası ve sağdıcı yukarı çıktı. 16 yaşındaki çocuğa suçu atmaya çalışacaklarmış ama biz vuranı gördük. Kırmızı kuşağı vardı top sakallıydı. Telefonunu ver ambulansı arayalım dedik kendisi bize 'polisim' dedi. Ardından düğün arabasıyla olay yerinden kaçtı. Kardeşim daha 8 yaşındaydı. Yemek yiyecekti karnı açtı. Hamuru bile elinde kaldı. Kardeşimi boğazından vurmuşlar. Hamuru boğazındaydı kardeşimin. Çok acı. Onlar da en ağır cezayı alsın." diye konuştu. Bu arada ailenin olaydan bir gün önce yani geçtiğimiz cumartesi günü mahalleye taşındığı öğrenildi.

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Anne Sultan Avcı
DHA
Anne Sultan Avcı

"Yeni taşınmıştık mezarımız oldu"

Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen anne Sultan Avcı, suçluların ağır ceza almasını talep etti. Anne Avcı, "Yeni taşınmıştık oraya. Orası bizim mezarımız oldu. Oğlum 8 yaşındaydı. Babası yoktu zaten benim ciğerim yanıyor, anlatamam. Onların da ciğeri yansın, en ağır cezayı alsınlar. Oğlumun sırası boş kaldı. Düğün yaptılar, düğünleri batsın. Ateş açan kişi 'polisim' diyor. Yalvardım yakardım telefon numarasını vermedi ama görsem tanırım. Benim talebim en ağır cezayı alsınlar" dedi.

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