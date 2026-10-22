Yeni teknoloji devleri Haliliye’den çıkacak

Şanlıurfa’da düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan TEKNOFEST, gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturacak yeni bir projeyle taçlanıyor. Kentte, Haliliye Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğinde “Keşif Kampüsü” kurulacak. Bu kampüste havacılıktan uzaya, astronomiden kimyaya kadar birçok alanda deney yapacak olan öğrenciler, kendi yeteneklerini keşfedecek. 6 dönümlük alanda, 1600 metrekare kapalı alana sahip olacak kampüsün 2027 baharında hizmete açılması planlanıyor.

TEKNOFEST ÖZ GÜVEN KAZANDIRDI

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, TEKNOFEST’in Şanlıurfa için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Organizasyonun, gençlerin yerli ve milli teknolojiye ilgisini artırdığını belirten Canpolat, “Gençler, savunma sanayii ve havacılık başta olmak üzere Türkiye’nin geliştirdiği ürünleri yakından görme fırsatı buldu. Yerli ve milli hamlelerimizi, ürünlerimizi görünce yeteneklerini ortaya koyma açısından öz güvenleri arttı. Gençlerimizin kendi içlerindeki özgüveni ortaya çıktı. Bu bizim için çok güzel bir kazanım oldu” dedi.

KENT İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Keşif Kampüsü’nün gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarması açısından önemli bir fırsat olacağını dile getiren Canpolat, Şanlıurfa’nın genç nüfusuna dikkat çekti: “Geleceğin milli teknolojilerine damga vuracak isimlerin Şanlıurfa’dan, Haliliye’den çıkacağına inanıyoruz. Yetişmiş eğitmenlerin rehberliğinde uygulamalı çalışmalar yaparak ilgi duydukları alanları keşfedecek ve yeteneklerini geliştirme imkanı bulacak. Kampüsün eğitim altyapısı, donanımı ve öğrencilere rehberlik edilmesi konusunda T3 Vakfı ile ortak hareket edeceğiz.”

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