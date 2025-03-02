Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yeni trafik cezaları yolda: Magandalara fırsat verilmeyecek

Yeni trafik cezaları yolda: Magandalara fırsat verilmeyecek

10:132/03/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Trafikte makas atan, drift yapan, havaya ateş açanlara fırsat verilmeyecek
Trafikte makas atan, drift yapan, havaya ateş açanlara fırsat verilmeyecek

Yeni yargı paketinin, trafikte güvenliği tehlikeye atan sürücülere daha ağır cezalar getirmesi öngörülüyor.

Yeni yargı paketi ile trafikte yaşanılan birçok olumsuz olayın önüne geçilecek.


Trafikte kavga eden magandalar, drift ve makas atanlar, ehliyetsiz, alkollü sürücüler ve havaya ateş açanlar.


Alkollü araç kullanma, drift atma ve ehliyetsiz sürücülerin cezalarının artırılması planlanırken, acil durum araçlarına yol vermeyenlere de yüksek para cezaları uygulanması öngörülüyor.


Bu düzenlemeler ile trafikte güvenliğin artması amaçlanıyor.


Adalet Bakanlığı ve AK Parti üzerinde çalışıyor


Adalet Bakanlığı ile AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni yargı paketi ile trafik suçları konusunda yatarı olan hapis cezası dahil, ehliyete el koyma ve yüksek para cezaları getirilmesi öngörülüyor.


Meclis gündemine gelecek yeni yargı paketi kapsamında ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklerin yanı sıra, caydırıcı olmaktan çıkan bazı trafik suçlarının cezaları da yeniden düzenleniyor.


Alkollü araç kullanana 50 bin, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanana 100 bin


Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; alkollü araç kullanmada hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak ve bu cezanın yatarı olacak. İki yıl olan üst sınır ise değiştirilmiyor.


Yeni öneri kabul görürse, alkollü araç kullananlar en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalacak.


Ayrıca 9 bin 267 lira olan alkollü araç kullanma cezası 50 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarılacak.


Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası 47 bin 842 liradan 100 bin liraya yükseltilecek, ehliyeti geri alma süresi ise mevcutta olduğu gibi 5 yıl olarak uygulanacak.


Trafikte drift ve makas atanlar


Trafikte drift atanlara verilen ceza 46 bin 392 liradan 80 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de 60 günden bir yıla çıkarılacak.


Yine 9 bin 267 lira olan makas atma cezası 50 bin lira olarak uygulanacak, bir yıl süreyle ehliyet geri alınacak.


Ambulans ve acil araçlara yol vermeyenlere yüksek ceza


Pakette ayrıca ehliyetsiz araç kullanmanın cezasının 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.


Trafikte ambulans, polis ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin cezası ise 993 liradan 20 bin liraya çıkarılıyor.


#Trafik
#ceza
#Adalet Bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Ligi 2 Mart 2025 Pazar maç programı