İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 70'lere kadar çıktı

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yüzde 70'lere kadar çıktı.
İstanbul'da günlerdir süren kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Kar tatilinin ardından okullarına giden öğrencileri taşıyan servisler ve otomobiller trafikte yoğunluk oluşturdu.
Kar tatilinin ardından okullarına giden öğrencileri taşıyan servisler ve otomobiller trafikte yoğunluk oluşturdu.
Sabah saatlerinde yüzde 70'lere kadar çıkan trafik yoğunluğu saat 09.20 itibariyle yüzde 65'e geriledi.
Yoğunluk Ankara istikametinde sürerken, Edirne istikametinde ise aralıklarla trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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