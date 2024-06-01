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Yeni vakıf kuruldu: Devlet Bahçeli de kurucular arasında

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İl Bilge Hatun Vakfı'nın kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de ilan edildi.

10:33 - 1/06/2024 Cumartesi
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Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu.


Vakfın amacı, 'Sosyal hizmet, sosyal yardım, sosyal koruma, sağlık ve sosyal dayanışmaya yönelik çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir' şeklinde tanımlanırken, vakfedenlerin MHP Lideri Devlet Bahçeli, İsmail Faruk Aksu, Erkan Haberal, Ali Uçak, Hüseyin Akgül ve Fatih Çetinkaya olduğu ve vakfın mal varlığı ise 500 bin Türk Lirası olarak açıklandı.


Yayımlanan ilanda vakfın sona ermesi halinde malvarlığının Devlet Bahçeli Vakfına devredileceği belirtildi.




#vakıf
#devlet bahçeli
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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