Yeni Yargıtay Başkanı Kerkez

24 Mart'ta başlayan seçim maratonunun dünkü 37’nci tur oylamasından sonuç çıktı. Adaylardan birinin, seçilebilmesi için 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oya ulaşması gerekiyordu. Düne kadar yapılan turlarda hiçbir aday bu sayıya ulaşamadığı için dün mevcut Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Kerkez'in katıldığı 37’nci tur oylama yapıldı. Kerkez 193, Akarca ise 103 oy aldı. Seçime katılan 324 üyenin 8’i boş, 20’si geçersiz oy kullandı. Buna göre üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayan Kerkez, 4 yıllığına Yargıtay Başkanlığı görevine seçildi.