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Yeni Yargıtay Başkanı Kerkez

Yargıtay Başkanlığı’na 3’üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez seçildi.

Oğuzhan Ürüşan
01:46 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ömer Kerkez.
Ömer Kerkez.

24 Mart'ta başlayan seçim maratonunun dünkü 37’nci tur oylamasından sonuç çıktı. Adaylardan birinin, seçilebilmesi için 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oya ulaşması gerekiyordu. Düne kadar yapılan turlarda hiçbir aday bu sayıya ulaşamadığı için dün mevcut Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Kerkez'in katıldığı 37’nci tur oylama yapıldı. Kerkez 193, Akarca ise 103 oy aldı. Seçime katılan 324 üyenin 8’i boş, 20’si geçersiz oy kullandı. Buna göre üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayan Kerkez, 4 yıllığına Yargıtay Başkanlığı görevine seçildi.

1966 yılında Antakya’da doğan Kerkez, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Kerkez, sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine seçilen Kerkez, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi Başkanı olmuştu.




#Yargıtay
#Seçim
#Ömer Kerkez
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