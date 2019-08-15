Yeniden Asya’da ilk adım başkanlık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile oluşturulan ‘yeniden Asya’ açılımının detayları netleşmeye başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 11. Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında ilan ettiği Asya açılımının detayları ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve onayı ile başlatılan Asya açılımı kapsamında hem soydaş ülkeler hem de bölgenin güçlü aktörleri ile ilişkiler en üst seviyeye çıkartılacak. Ülkelerle ticaret hacminin artırılmasına yönelik adımlar atılacak.

SOYDAŞ ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye’nin Asya açılımı hedefinde kısa, orta ve uzun vadeli planlar çerçevesi kapsamında atılacak adımlar özetle şöyle:

Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmaları, Türk dış politikasına yeni bir boyut kazandırmıştı. Türkiye’nin; ortak dil, tarih ve kültürel bağlarının bulunduğu bu ülkelerle ilişkileri ve işbirliği birçok alanda ortak yarar temelinde hızla geliştirilecek.

ÜST DÜZEY ZİYARETLER

Türkiye, karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleştirecek. İlişkileri bundan sonra bütüncül bir çerçevede dahilinde ilerletmeyi hedefleyen Türkiye, tüm Asya ile eşitlik karşılıklı saygı, ortak değerler ve uyum üzerinden yeni bir enerji yakalamayı istiyor.

TÜRKİYE’NİN İŞLEVİ GÜÇLENDİRİLECEK

Hükümet, özel sektör, üniversiteler için iş birliği zemini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye, karma ekonomik komisyonları, kara ulaştırması karma komisyonları, iş konseyleri ve yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyleri gibi mekanizmalarla bu ülkelerle olan işbirliği alanını arttırmayı ve çeşitlendirmeyi amaçlanıyor. Türkiye’nin İpek Yolu Projesi’ndeki işlevi güçlendirilecek.

REKLAM

Öte yandan Türkiye, eylül ayından itibaren Asya kıtasındaki en geniş katılımlı forum olan Asya İşbirliği Diyaloğu’nun 2019-2020 dönem başkanlığını üstlenecek.