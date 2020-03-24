Yeniden Diriliş online eğitimde de çok başarılı

Yeniden Diriliş Koleji, online eğitimlere başladı. Online eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan İLKSEÇ VAKFI Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Demir, şunları kaydetti:

Abdurrahman Bey. Dünyayı kasıp kavuran COVID-19 Virüs nedeni ile eğitime iki hafta süresince ara verildi. Yeniden Diriliş Kolejleri olarak, söz konusu salgın ile ilgili ne gibi tedbirler aldınız?

Öncelikle salgından dolayı vefat Mü’min kardeşlerimize Rabbimizden rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. İnşâallâh el birliği ile bu süreci de aşacağız.

Söz konusu salgının ülkemiz gündemine girmesiyle birlikte, biz de tedbirlerimizi aldık. Yaklaşık bir buçuk iki aydır, milli eğitim bakanlığımızın ve sağlık bakanlığımızın bize gönderdikleri yönergeleri takip ediyor ve bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu aşamada öncelikle salgın ile ilgili öğrencilerimizi bilgilendirdik. Bununla ilgili gerekli seminerlerimizi, tanıtımlarımızı ve programlarımızı yaptık.

Ayrıca yemek menümüzü, bağışıklık sistemini güçlendirici yemeklerle revize ettik. Ve dezenfekte çalışmaları yaptık. Nano iyon-gümüş teknolojisi ile okullarımızı, servislerimizi dezenfekte ettik.

REKLAM

-Abdurrahman Bey. 16 Mart tarihinden bu yana öğrencilerinizle ilgili ne gibi çalışmalarınız var? Öte yandan iki haftalık aranın uzatılabileceği de konuşuluyor. Yeniden Diriliş Kolejleri olarak, uzaktan eğitimle ilgili hazırlıklarınız nelerdir?

Eğitime verilen zorunlu ara nedeniyle ivedilikle eğitim kadromuzla bir araya geldik ve beraber geceli-gündüzlü beyin fırtınası yaptık. Konu ile ilgili neler yapabilirizi konuştuk. Ayrıca aranın uzaması durumunda nasıl hareket etmemiz gerektiğini de konuştuk. A-B-C planları hazırladık.

Öncelikle, Yeniden Diriliş Kolejleri olarak iki yıldır kullandığımız KEP ‘Kişisel Eğitim Planlaması’ sistemimiz üzerinden her bir öğrencimize özel Online Müfredat hazırladık. Akabinde asenkron yani “bant yayını ile eğitim” dediğimiz sisteme geçtik. Öğrencilerimiz ile birlikte velilerimizin de takip ettikleri Asenkron eğitimle ilgili 5 ana başlık oluşturduk

1- Online Müfredatın içeriğinin sağlanması.

2- Öğrenci hangi saatte neyi çalışacağının belirlenmesi.

3- Öğrencinin bu programı verimli takibi.

4- Velilerimizin programı takibi.

5- Ve tüm bu işleyişin velilerimizce günlük olarak raporlanması.

REKLAM

Bu sistemle ilgili beyin fırtınamızı yaparken şunu da fark ettik. Rabbimize de şükrettik. Çünkü Asenkron eğitimi “Sorumluluk Projesi” adı altında biz zaten yaklaşık iki yıldır uyguluyorduk. “Mutlu ve Başarılı Öğrenci” konseptimizle beraber iki yıldır evde ödev takibinde asenkron eğitimini zaten yapıyorduk.

Tabiri caizse, yıllardır uygulayageldiğimiz sistem şuanki duruma cuk oturdu. Şöyle ki iki yıldır uyguladığımız sistemle öğrenci-öğrenci, saat-saat, hangi öğrenci hangi saatte hangi dersi çalışıyor takip ettik. Bunu saat-saat yaptık.

Şuanda özel okulların ve devlet okullarının %90’ı asenkron eğitimde online müfredat içeriği hazırlamakla meşgulken bizler çoktan yol haritamız hazırlamıştık. İlk hafta ders yoğunluğundan ziyade etkinlik ağırlıklı, öğrenciye keyif veren, yormayan bir program hazırladık.

Burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz öğrenci-öğrenci müfredat hazırlıyoruz. Sınıf-sınıf değil. Bu ayrımın çok önemli olduğuna inanıyorum.

Örnek; Nursena DEMİR, Ayşe ÇELİK…

Nursena DEMİR’in programı ile Ayşe ÇELİK’in programı aynı değil, ikisi birbirinden farklı. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şuanda tüm Türkiye bunu yapmaya çalışıyor.

Öte yandan, bu gibi sistemlere yabancı olan okulların bazı handikapları da var. Öğrenci bu programı ne kadar takip edebilecek, dinlediği dersi anlayacak mı? Bunun takibi içerik hazırlamaktan daha önemli.

REKLAM

Biz bugün itibariyle %95 oranında bu takibi de başarmış durumdayız. Yeniden Diriliş Kolejleri olarak, E-DİRİLİŞ sistemi üzerinden eğitim veriyoruz. Asenkron eğitimi söylemiştim.

Fedakâr öğretmen kadromuz ve güçlü teknik altyapımızla iki yıldır uyguladığımız programı bu hafta tamamlamış olduk. Ve bu alanda en iyi uygulayanların başında olduğumuzu da belirtmeden geçemeyeceğim.

Tabi tatilin uzaması durumunda, Senkron Eğitim dediğimiz birebir Canlı Yayın Eğitim Sistemi’ne geçeceğiz. Bu alanda gerekli alt yapımız hazır. Senkron Eğitim’de, öğretmenimiz derse başlayacak ve bütün sınıfı ekranda görmüş olacak.

Yani canlı bir şekilde, gecikme olmadan, öğretmenimiz tüm konu ile ilgili anlattıklarını, tahtasından paylaştıklarını öğrenci de görmüş olacak. Anlık olarak, öğrenci anlamadığı yerde sorusunu sorabilecek.

Hatta bir tık üstü anlatıyorum; öğretmen sınıf tahtasına bir soru yazdığında öğrenci kendi telefonundan, bilgisayarından ya da tabletinden bu soruyu çözebilecek ve tüm sınıf bunu görebilecek. Velhasıl, öğrenci kendisini sınıfındaymış gibi hissedecek.

Masasının başında oturacak, öğretmen dersi anlatacak, öğrenci sınıf tahtasını kullanacak, anlamadığı yeri birebir sorabilecek. Ve tüm bunlar hiçbir zaman kaybı olmadan gerçekleşecek.

Kısacası, daha ilk haftadan okulumuzu öğrencilerimizin evlerine taşımış olduk.

Sloganımızda da olduğu gibi “Öğretmenim Benimle, Okulum Evimde”… Yeniden Diriliş Kolejleri olarak bizler; fedakâr öğretmen kadromuz ve güçlü teknik alt yapımızla senkron ve asenkron eğitimleri uygulamayabilecek kabiliyetteyiz. Yukarıda anlattığım işleyiş senkron eğitimde en son noktadır.

REKLAM

Temennimiz bu salgının, bu belanın çok kısa süre içinde kalkması. Şayet süreç uzayacak olursa, Yeniden Diriliş Kolejleri olarak Mutlu ve Başarılı Öğrenci konsepti ile yolumuza devam edeceğiz.

Öte yandan, derslerini evde takip etmek istemeyen öğrencilerimizle ilgili olarak gerek psikologlarımız, gerek mentörlerimiz gerekse sınıf hocalarımız devreye giriyor ve öğrencimizle doğrudan temas kurarak duruma müdahil oluyorlar.

Yeniden Diriliş Kolejleri olarak, uygulamaya koyduğumuz sistemle daha ilk haftadan %95 oranında başarı yakaladık. Bu başarıda tabii ki fedakâr öğretmen kadromuzun emeği çok büyük. Bu vesile ile fedakâr eğitim kadromuza tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum.

-Abdurrahman Bey. Bu başarılı uygulamalarınız nedeniyle bizler de sizi tebrik ediyoruz. Son olarak okurlarımıza neler söylemek istersiniz?

Öğrencilerimize, velilerimize ve tüm milletimize kurallara uymalarını, gerekli olmadığı müddetçe de evlerinden çıkmamalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Evlerimizde yapabileceğimiz birçok etkinlik var. Ebeveynler olarak bizler, bu süreç boyunca evlerimizi birer kültür kampı, kitap okuma kampı ve Kur’ân okuma kampı haline getirebiliriz.

Son olarak, yaklaşan Mirac Kandili münasebeti ile tüm kardeşlerimizin kandillerini tebrik ediyorum.

Ve yine tüm halkımızdan bol bol duâ etmelerini, temizliklerine dikkat etmelerini ve yetkililerin yaptıkları açıklamaların dışında hiçbir söyleme kulak asmamalarını istirham ediyorum.

REKLAM

Rabbimiz Celle Celâuhû, evlatlarımızı dinine, milletine, vatanına ve ailesine bağlı fertler olarak yetiştirebilmeyi bizlere nasip etsin diyor, saygılarımı sunuyorum.