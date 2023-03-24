Yeniden görülen Balyoz davasında karar: Çetin Doğan'ın cezası belli oldu

Karara bir üye hakim şerh koydu. Üye hakim şerh gerekçesinde, “Suç için anlaşmak suçunun unsurlarının oluşmadığı, suçta ve cezada kanunilik evrensel ilkesi uyarınca, olay tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre suçun unsurlarının her iki kanundaki düzenlemeler nazarında oluşmadığı, sanıkların olay tarihi itibariyle yürürlükte olan iç hizmet kanunu, sıkıyönetim kanunu, sıkıyönetim yönergesi, emasya protokolü ve diğer mevzuat gereğince söz konusu semineri düzenleyerek ve de seminer kapsamında sıkıyönetim planı dahil yargılamaya konu sunumları yaparak görevlerinin gereğini yerine getirmiş oldukları kanaatinde olduğumdan ve de dava zaman aşımı süresinin sanıkları lehine olduğu değerlendirilmesi bulunulmakla birlikte her iki kanun bakımından da dava zaman aşımı süreleri dolmadığı kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun mahkumiyet kararına katılmadığıma, Yargıtay bozma ilamına direnilerek, sanıkların üzerlerine atılı suçlar bakımında yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatlerine karar verilmesi gerektiğine dair, gerekeli karar ile birlikte ayrıltılandırılmak üzere muhalefet şerhimdir" dedi.